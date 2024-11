Quelle date de sortie pour les MacBook Air M4, Mac Studio / Mac Pro M4 Ultra

Vous n'êtes pas sans savoir que la gamme Mac actuelle d'Apple comprend les modèles iMac, Mac mini et MacBook Pro désormais dotés de la puce M4, ainsi que les MacBook Air M3, Mac Studio M2 et Mac Pro M2. Pour ceux qui attendent une mise à jour de ces machines, voici ce à quoi s'attendre des prochaines versions M4 du MacBook Air, du Mac Studio et du Mac Pro.

MacBook Air M4

Le MacBook Air 2025 inclura la puce M4 de base, après l'introduction du M3 en mars 2024. En revanche, pas de refonte majeure de la conception. Pour compenser, Apple a prévu 16 Go de RAM pour le modèle de base et une caméra Centre Stage de 12 MP avec prise en charge de Desk View pour plaire aux créateurs de tutos vidéos et de visio. Ne vous attendez pas à du Wi-Fi 7, le MBP n'y a pas eu droit.



Sortie prévue pour début 2025, entre janvier et mars.

Mac Studio M4 Max / Ultra

Le haut de gamme d'Apple devrait comporter une variante M4 Max et Ultra, en sautant la série M3. Pas de refonte de design non plus, mais des ports Thunderbolt 5, conformément aux récentes mises à jour d'autres modèles haut de gamme comme le MacBook Pro M4 ou le Mac mini M4 Pro.



Sortie prévue après le MacBook Air, avec une fenêtre de lancement entre mars et juin 2025.



Mac Pro M4 Ultra

Comme son ainé, le Mac Pro 2025 sera équipé de la puce M4 haut de gamme, nommée « Hidra » en interne et probablement labellisée « Ultra » ou « Extreme ».

Il devrait avoir jusqu'à un processeur à 32 cœurs et jusqu'à un GPU à 80 cœurs et jusqu'à 512 Go de RAM ! Une machine de guerre, sans oublier des ports Thunderbolt 5 et le Wi-Fi 7.



Sortie prévue pour l'été 2025.



Ces mises à jour permettront à Apple d'offrir une cohérence dans toute sa gamme Mac avec la puce M4, en se concentrant sur les améliorations de performances et les nouvelles fonctionnalités adaptées aux besoins professionnels en matière de productivité et de création.