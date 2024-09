Beats dévoile un nouveau coloris pour le Studio Pro (nouvelle collaboration)

Alors que l’AirPods Max déçoit cette année avec seulement de nouvelles couleurs et le passage du port Lightning à l’USB-C, de belles choses se passent depuis le début de l’année sous l’étiquette Beats. Après avoir dévoilé le Beats Studio Pro puis avoir enchaîné avec une collaboration inédite avec Kim Kardashian, Apple met en vente aujourd’hui un nouveau coloris : le blanc mat, une finition absolument magnifique qui est directement liée à une collaboration avec Josh Allen, un sportif américain.

Le nouveau coloris du Beats Studio Pro est absolument magnifique

La marque Beats d’Apple a récemment renforcé son image en signant un partenariat inédit avec Josh Allen (le célèbre quart-arrière des Buffalo Bills) pour la promotion du Beats Studio Pro. Le casque est désormais disponibles dans une élégante couleur blanche mate qui va forcément attirer votre attention. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Josh Allen est l’un des joueurs les plus talentueux de la NFL (National Football League). Son ascension fulgurante dans le monde du football américain a fait de lui un modèle d’excellence, alliant puissance et précision sur le terrain.

Le modèle Beats Studio Pro, disponible en promotion à 369,95 € au lieu de 399,95 €, présente de nombreuses caractéristiques haut de gamme, comme la réduction active du bruit, un mode Transparence, une autonomie de 40 heures et la recharge rapide Fast Fuel qui permet 4 heures d’écoute avec seulement 10 minutes de charge. On peut ajouter à cela le port USB-C, l’Audio Spatial et la fonction Fast Pair pour les utilisateurs de smartphones sous Android.

Fall means a whole season of @JoshAllenQB. Keep your game-day focus with Beats Studio Pro, now available in Matte White exclusively at @amazon. pic.twitter.com/0YjiOtiXbN — Beats by Dre (@beatsbydre) September 22, 2024

