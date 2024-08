Nouvelle collaboration entre Beats et Kim Kardashian pour le Beats Studio Pro

En 2022, Apple dévoilait (via sa marque Beats) un partenariat inédit avec l’influenceuse et star de télé-réalité, Kim Kardashian. Cette collaboration qui avait surpris énormément de consommateurs (car Apple privilégie principalement les sportifs) avait été très lucratif pour les ventes des Beats Fit Pro. Aujourd’hui, Apple réitère l’expérience avec Kim Kardashian toujours, mais cette fois-ci pour le casque Beats Studio Pro ! Est-ce que le succès sera aussi au rendez-vous au point de provoquer des ruptures de stock comme la fois précédente ?

Beats x Kim Kardashian

Beats vient de dévoiler une nouvelle collaboration inédite avec Kim Kardashian, il s’agit du deuxième rapprochement en moins de trois ans entre la marque détenue par Apple et la star des réseaux sociaux. Cette collaboration a pour objectif de dynamiser les ventes de Beats, elle met en avant une collection inédite et limitée du modèle Beats Studio Pro, disponible dès aujourd’hui. Les fans de Beats et de Kim Kardashian peuvent désormais se procurer ces nouveaux casques en France ainsi que dans d’autres pays.



Le partenariat entre Beats et la célèbre influenceuse donne naissance à une édition limitée de trois modèles du Beats Studio Pro, proposés dans des teintes neutres inspirées par la palette caractéristique de Kim Kardashian. Ces couleurs, baptisées Lune, Dune et Terre, reflètent le style minimaliste et élégant de Kim Kardashian et s’intègrent parfaitement dans sa vision esthétique qu’on peut apercevoir à travers sa marque de maquillage SKKN by Kim.

On retrouve les mêmes caractéristiques et fonctionnalités

En termes de performances, la version Beats x Kim du Beats Studio Pro conserve toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès des modèles. On retrouve ainsi la réduction active du bruit (ANC), qui permet de s’isoler totalement des bruits environnants, ainsi que le mode transparence, qui permet d’écouter ce qui se passe autour de soi sans avoir à retirer le casque de sa tête. De plus, l’audio spatial personnalisé avec suivi de la tête est disponible pour une immersion totale, notamment avec les nombreux titres compatibles sur Apple Music.



Les utilisateurs profiteront également d’une lecture sans perte via USB-C, bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible en sans fil. Avec une autonomie de batterie pouvant atteindre jusqu’à 40 heures sans réduction active du bruit, les Beats Studio Pro x Kim sont parfaitement adaptés aux longues sessions d’écoute.



Cette édition limitée est déjà disponible à l’achat sur le site Web d’Apple dans plusieurs pays, dont la France, les États-Unis, le Mexique, le Royaume-Uni, le Canada, la Thaïlande, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, Hong Kong et l’Allemagne.