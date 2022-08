Les Beats Fit Pro by Kim Kardashian sont en rupture de stock aux US (encore dispo en France)

C'est une collaboration à laquelle on ne s'attendait pas, mais visiblement Apple a encore vu juste, car c'est un succès phénoménal. Disponible depuis hier aux États-Unis, les Beats Fit Pro de Kim Kardashian sont déjà en rupture de stock pour les trois couleurs sur le site officiel de Beats. L'édition spéciale reste encore disponible ce matin sur la version française du site de Beats.

C'est un succès pour Kim et Apple

Par le passé, Beats a signé plusieurs collaborations, mais c'était toujours avec des sportifs ou encore des artistes populaires dans le domaine de la musique. Le partenariat entre Beats et Kim Kardashian est donc une première, mais apparemment Apple a fait le bon choix, car les ventes des Beats Fit Pro ont littéralement explosé en moins de 24 heures sur le site de Beats by Dre.



Les nouvelles couleurs Moon (clair), Dune (moyen), et Earth (profond) ont fortement été appréciés par les clients Apple, si vous suivez Kim Kardashian ou si vous êtes familier avec sa marque SKIMS, vous verrez rapidement son influence sur ces options de couleur.

À l'heure actuelle, il n'est plus possible d'acheter les Beats Fit Pro en édition spéciale Kim Kardashian, ils sont tous en rupture de stock aux États-Unis. Cependant, ils sont encore disponibles sur le site de Beats en France, Apple propose toujours les 3 couleurs au prix de 229,95€.



Les Beats Fit Pro en couleurs Lune, Dune et Terre peuvent également être commandés chez les revendeurs officiels comme Amazon, ou encore dans certains Apple Store aux USA, au UK, en France et en Allemagne.

Nous ne connaissons pas actuellement l'état des stocks dans les Apple Store, mais cela peut être une solution pour acquérir l'édition spéciale Kim Kardashian s'il n'est plus possible de commander une paire en ligne.

Les Beats Fit Pro ont été lancés à la fin de l'année dernière comme une alternative attrayante aux AirPods 3 et AirPods Pro, ils possèdent de nombreux atouts comme le mode réduction active de bruit (ANC), un mode Transparence ou encore la puce H1 Apple pour un appairage très rapide, la commande "Dis Siri" et le partage audio.



L'autonomie permet jusqu'à 7 heures d'écoute sans interruption (avec le mode transparence et réducton de bruit désactivé) et l'étui de charge est capable de stocker jusqu'à 24 heures d'autonomie avec son audio spatial et un port USB-C pour faciliter l'utilisation d'autres câbles.

