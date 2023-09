Les bracelets acier à maillons pour Apple Watch sont en rupture de stock

Comme certains d'entre vous ont pu le constater, certains modèles de bracelets pour l'Apple Watch sont actuellement indisponibles sur l'Apple Store. Dans certaines régions, comme les États-Unis, les bracelets à maillons en acier ne peuvent plus être commandés, alors que l'entreprise américaine s'apprête à lancer sa nouvelle Apple Watch Série 9.

Rutpure sur certains bracelets d'Apple Watch

Apple a confirmé cette semaine qu'elle organisera un événement spécial le 12 septembre, l'occasion de découvrir les nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Comme le veut la coutume depuis 2015, la firme accompagnera ses téléphones d'un renouvellement de ses montres. En l'occurence, nous nous attendons à voir débarquer l'Apple Watch Series 9, ainsi qu'une nouvelle Apple Watch Ultra 2. Si cela n'était pas assez clair, certains bracelets sont actuellement indisponibles sur le site web d'Apple.

Comme l'a remarqué Mark Gurman, les quatre versions du "Link Bracelet" ou "Bracelet à maillons" en français sont désormais indisponibles en ligne aux États-Unis. Mais ce n'est pas tout, car les modèles "Boucle Moderne" et "Hermès" sont également en rupture dans le pays, bien qu'on puisse encore les commander chez nous, en France. Ce n'est peut-être qu'une question de jours.



En règle générale, quand les stocks sont très faibles voire épuisés, c'est qu'Apple prépare l'introduction des successeurs des dits produits. Reste à savoir ce que compte faire la firme avec ces bracelets. Il paraît étrange qu'elle les abandonne complètement, ces derniers se vendant bien et à des prix presque honteux. En effet, un bracelet à maillons coûte 349 euros en coloris argent et 449 euros en noir sidéral, soit plus cher qu'une Apple Watch SE...



C'est l'occasion de vous rappeler notre dossier sur les bracelets pour Apple Watch pas chers. Ils sont d'une qualité légèrement moindre, mais à des prix bien plus raisonnables. Souvent, les accessoires sont carrément dix fois moins chers.



PS : les nouveautés de l'Apple Watch 9 devraient être très limitées, probablement circonscrites à la puce S9 et à de nouveaux coloris. Les vrais changements sont attendus pour l'an prochain avec l'Apple Watch X.