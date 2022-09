L’Apple Watch 3 en rupture de stock avant d'être retirée du marché

Les modèles de l'Apple Watch Series 3 ne sont plus disponibles à la vente sur la boutique en ligne d'Apple dans le monde entier, quelques jours avant l'arrêt prévu de la gamme. De quoi laisser de la place à l’Apple Watch 8 qui sera annoncée dans deux jours aux côtés des iPhone 14.

Les jours sont comptés pour l’Apple Watch 3

Plusieurs configurations de la Series 3 listées sur le site d'Apple sont actuellement en rupture de stock au Royaume-Uni et en Allemagne, par exemple, tandis qu'un modèle de la est indisponible sur la boutique américaine. La disponibilité varie dans les autres pays, selon les stocks. En France par exemple, elle est encore disponible avec une livraison rapide.

La prochaine mise à jour logicielle watchOS 9 est incompatible avec l'Apple Watch Series 3, et il est prévu qu'Apple cesse de vendre l'appareil après la présentation de nouveaux modèles d'Apple Watch 2022 lors de son événement spécial de mercredi.



Les nouveaux modèles qui, selon les rumeurs, seront annoncés lors de l'événement comprennent l'Apple Watch 8, un modèle Series 8 plus haut de gamme qui pourrait être nommé Apple Watch Pro, et une Apple Watch SE de deuxième génération. L'Apple Watch SE originale remplacerait probablement la Series 3 en tant que nouveau modèle le moins cher.



Introduite en 2017, l'Apple Watch Series 3 est très dépassée et vit ses derniers jours alors que watchOS 9 sera compatible avec les Apple Watch Series 4 et plus récentes lors de sa sortie plus tard ce mois-ci.