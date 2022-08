Apple Watch Series 8 : un nouveau rouge sera disponible

Plus nous approchons du 7 septembre et plus les rumeurs deviennent précises à propos des Apple Watch Series 8 qui sortiront prochainement. Selon de récentes informations, un nouveau coloris rouge pourrait être proposé dans la future gamme, découvrez en avant-première à quoi il pourrait ressembler.

Un rouge comme vous n’en avez jamais vu sur l'Apple Watch

Selon le leaker ShrimpApplePro, Apple pourrait surprendre ses clients avec un tout nouveau rouge pour l'Apple Watch Series 8.

Cette finition viendrait s'ajouter à d'autres couleurs qui ont déjà été révélées par ce même leaker, on retrouverait :

Le boîtier aluminium en couleurs : lumière stellaire, minuit, PRODUCT Red, et argent

Le boîtier en acier inoxydable en argent, graphite et or

ShrimpApplePro affirme qu'Apple ne proposera aucune version en titane. Également, il insiste sur les versions 41 mm et 45 mm de l'Apple Watch Series 8, les tailles seront les mêmes que l'Apple Watch Series 7 actuellement commercialisé.

À quoi peut-on s'attendre pour la disponibilité à sa sortie ?

Cette année, les Apple Watch Series 8 devraient maintenir des délais de livraison raisonnables, Apple va proposer un gigantesque stock pour la phase de précommande et pour le lancement. Les Apple Store et les revendeurs devraient recevoir les stocks nécessaires pour ne pas se retrouver en difficulté face à une forte demande de la part de leurs clients.