Rupture de stock mondiale pour le SuperDrive d'Apple, la fin de la commercialisation ?

Peu connu dans le catalogue d'Apple, le SuperDrive permet depuis de nombreuses années de lire des CD et DVD sur les MacBook et iMac dotés de ports USB-C (à condition d'avoir un adaptateur, car le SuperDrive est en USB-A). Depuis plusieurs jours, cet accessoire qui était populaire avant l'explosion du streaming, n'est plus disponible sur l'Apple Store en ligne.

Pénurie mondiale pour le SuperDrive

Vous avez un MacBook ou iMac et vous avez besoin de lire un DVD ou CD audio, mais vous ne savez pas comment faire parce que vous n'avez pas de lecteur intégré ? Jusqu'à aujourd'hui, Apple proposait le SuperDrive, un lecteur de DVD et CD externe qui permettait de lire vos médias physiques. Malheureusement, cet accessoire semble être abandonné, on avait constaté il y a plusieurs mois une énorme faiblesse dans les stocks, visiblement, les rapports qui mentionnaient la disparition de cet accessoire ont vu juste, car on retrouve aujourd'hui une pénurie mondiale.



Commercialisé au tarif de 89 euros, le SuperDrive était un lecteur de DVD et CD externe au design élégant et compact, ce qui permettait de le poser à côté d'un Mac récent sans un choc visuel intergénérationnel. Cet appareil connaissait beaucoup de succès avant 2015, puis les ventes se sont progressivement effondrées suite à l’extinction des CD et DVD dans les foyers et les entreprises.

Voici comment Apple présente son SuperDrive sur l'Apple Store en ligne :

Le SuperDrive USB élégant et compact.



Au bureau ou en déplacement, lisez et gravez CD et DVD grâce au SuperDrive USB Apple. C′est idéal pour regarder un DVD, installer un logiciel ou créer des disques de sauvegarde, entre autres.



À peine plus volumineux qu’un boîtier de CD, le SuperDrive USB Apple se glisse facilement dans votre sacoche lorsque vous prenez la route et occupe un minimum d’espace sur votre table de travail, au bureau ou à la maison.



Vous n’aurez plus à vous soucier de câbles égarés avec le SuperDrive USB Apple. Il se connecte à votre Mac à l’aide d’un simple câble USB-A intégré. Les Mac dotés de ports USB-C sont pris en charge via un adaptateur USB-C vers USB-A. Il ne vous encombre d’aucun bloc secteur séparé et fonctionne sans problème, que votre Mac soit relié à une prise secteur ou qu’il soit sur batterie.

Vieux de 16 ans, cet accessoire n'a plus sa place en 2024 où tout est numérisé, que ce soit les films ou encore les logiciels qu'on achète. La pénurie mondiale en cours n'est probablement pas le signe d'un nouveau modèle à venir, mais plutôt de la fin de ce type de produit. En attendant, vous trouvez des alternatives à ce retrait, mais avec un design nettement moins moderne.

