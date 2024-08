La fin du lecteur de CD et DVD "SuperDrive" d'Apple ?

Depuis plus de 10 ans, Apple propose sur son Apple Store en ligne (et chez certains revendeurs) un lecteur de CD et DVD externe qui peut se connecter très facilement à un Mac. Cet accessoire a été introduit pour pallier le retrait du lecteur CD intégré des MacBook Pro. En 2012, Apple cherchait à réduire l'épaisseur du MacBook et la suppression du lecteur CD s'est avérée être la meilleure solution pour atteindre cet objectif.

La fin du SuperDrive ?

L'ère des lecteurs optiques touche à sa fin chez Apple. Le SuperDrive, un accessoire USB lancé en 2008, permettant de lire et graver des CD et DVD, vit ses dernières heures. Cet accessoire avait été mis en avant par Apple lors du lancement du MacBook Air, le premier MacBook sans lecteur de CD intégré. Cette transition marquait déjà un tournant dans la stratégie d'Apple pour réduire l'épaisseur et moderniser ses MacBook.



En 2013, Apple avait franchi un pas décisif en supprimant totalement les lecteurs optiques de ses ordinateurs. Malgré cette évolution vers le tout numérique, l'entreprise avait continué à commercialiser le SuperDrive. Ce choix visait à répondre aux besoins spécifiques de certains utilisateurs, notamment les collectionneurs de CD, DVD et Blu-Ray, ainsi que certains professionnels nécessitant la lecture ou la gravure de DVD.

Cependant, le temps semble avoir rattrapé ce produit emblématique. Apple a récemment cessé la vente du SuperDrive USB sur son Apple Store en ligne aux États-Unis, sur la page produit, on peut lire que l'accessoire est "épuisé". Il est possible que les revendeurs qui disposent encore de stocks soient les derniers à offrir ce produit, avant qu'il ne disparaisse définitivement du marché.



La situation en Europe et plus particulièrement en France reste encore un peu floue. Actuellement, l'Apple Store en ligne français indique toujours que le SuperDrive est disponible à l'achat pour la somme de 89€. Cependant, cette disponibilité pourrait être temporaire. En effet, une fois les stocks épuisés, il est fort probable que le produit ne soit plus proposé.



Cette disparition du SuperDrive marque la fin d'une époque pour Apple et ses utilisateurs fidèles aux supports physiques. L'abandon de cet accessoire montre la transition complète vers les solutions numériques, le cloud et les supports de stockage modernes. Pour les nostalgiques et les utilisateurs ayant encore besoin de ce type d'outil, n'hésitez pas à passer commande rapidement pour profiter du stock restant, car après vous devrez vous rapprocher des sites spécialisés dans l'occasion.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.