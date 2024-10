Apple tâtonne sur le sélecteur d'emoji, Memoji et autocollants d'iOS 18

La troisième bêta révisée d'iOS 18, publiée hier soir par Apple, supprime les modifications apportées aux emoji et aux autocollants dans la troisième bêta initiale. Oui, la firme de Cupertino a diffusé deux bêta 3 différentes, la seconde étant certainement liée à la première bêta publique.

La troisième bêta d'iOS 18 fait marche arrière sur les emoji

Si vous nous suivez, vous avez qu'iOS 18 avait permis aux autocollants d'être utilisés comme des emojis, ce qui facilitait leur ajout dans les messages. Les utilisateurs pouvaient ainsi taper un message et ajouter un petit autocollant ou un Memoji à la manière d'un smiley. Cependant, Apple est revenu sur ces changements, ainsi que sur les ajustements d'interface récents.

La version précédente d'iOS 18 combinait les emoji, les Memoji et les autocollants, avec de petites icônes en bas du sélecteur d'emoji pour la navigation. Les emojis sont désormais plus grands et moins nombreux par écran. Apple a également ajouté des sections dédiées aux autocollants et aux Memoji, les rendant accessibles directement depuis la fenêtre des emoji. Cette conception visait à rendre les Memoji et les autocollants plus rapides d'accès et d'utilisation.



Avec la version révisée de la bêta 3, le sélecteur d'emoji est revenu à sa conception de la bêta 2. La raison de ce retour n'est pas claire, mais il est probablement temporaire. Apple ajoute souvent des fonctionnalités dans les versions bêta, puis les retire pour les perfectionner, et les réintroduit éventuellement plus tard. Il est donc possible que les modifications apportées au sélecteur d'emoji réapparaissent dans une prochaine version bêta.



En attendant, dites-nous ce que vous pensez de tout cela. Est-ce que vous vous servez souvent des stickers ou des Memojis ?