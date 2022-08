Plusieurs Apple Watch Series 7 en Titane passent en rupture de stock

C'est le signe qui laisse à penser l'arrivée prochaine d'une nouvelle génération d'Apple Watch : les ruptures de stock. À seulement quelques semaines du lancement de l'Apple Watch Series 8, plusieurs références de Series 7 en Titane (Edition) sont difficilement trouvables sur l'Apple Store en ligne.

Les Apple Watch Series 8 ne sont plus loin

Les iPhone 14 et Apple Watch Series 8 devraient être lancés en septembre. Apple souhaite proposer un modèle "robuste" doté d'un écran plus grand et d'une conception plus solide qui conviendrait aux sports extrêmes, en plus des deux versions ordinaires de la Series 8.



Pour préparer le terrain de cette nouvelle génération d'Apple Watch, la firme de Cupertino organise la fin des stocks des Series 7, cela ne se fait pas à travers des promotions, mais par un assèchement progressif de l'approvisionnement des stocks de l'Apple Store en ligne et des revendeurs.

Sur l'Apple Store en ligne aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ainsi que dans plusieurs pays européens, un certain nombre de versions coûteuses de l'Apple Watch Series 7 avec boîtier en titane sont notées comme étant "temporairement indisponibles". Les variantes de 41 mm sont maintenant les plus rares aux États-Unis, bien que quelques modèles de 45 mm soient également en rupture de stock.



Vous l'aurez compris, la production dans les usines partenaires d'Apple doit être au plus bas et les stocks des Apple Watch Series 7 en Titane ne s'amélioreront probablement pas d'ici la rentrée.