Voici les nouvelles couleurs des iPhone 15 et 15 Pro en "vrai"

Encore et toujours l'iPhone 15. Après l'iPhone 15 Pro Max ce matin, c'est au tour de l'iPhone 15 de base de se montrer, mais aussi l'iPhone 15 Pro. Alors que les nouvelles couleurs ont déjà été évoquées à plusieurs reprises, c'est la première fois que l'on peut les apercevoir en vrai, ou presque.

Le leaker Sonny Dickson a partagé des images montrant plusieurs modèles factices de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro, permettant de voir de plus près le design des prochains appareils d'Apple.

Les 5 couleurs de l'iPhone 15

Les clichés montrent le nouvel iPhone 15 dans cinq options de couleur différentes, corroborant les dernières rumeurs, dont les plus anciennes remontent à plusieurs mois. Comme prévu, le cadre en aluminium du téléphone présente des bords nettement plus doux et laisse clairement apparaître un port USB-C.



Apple semble opter pour une palette de couleurs plus pastel pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus de cette année. Les derniers rapports suggèrent que l'appareil sera disponible en noir, rose, jaune, bleu et vert, mais plusieurs autres couleurs ont fait l'objet de rumeurs ces dernières semaines comme le rouge. Il serait étrange qu'une variante blanche ne soit pas proposée.

Les 4 couleurs de l'iPhone 15 Pro

Les iPhone 15 Pro, en revanche, sont attendus dans des teintes très sobres, en argent, gris, noir et bleu - sans option or, une première depuis l'iPhone X. Outre le cadre légèrement plus arrondi et le passage de l'acier inoxydable au titane visible sur les photos, aucun autre changement visuel fondamental n'est attendu pour les nouveaux modèles d'iPhone haut de gamme de cette année, si ce n'est le capteur périscopique du 15 Pro Max / 15 Ultra.

Les nouveautés probables

L'ensemble de la gamme iPhone 15 devrait être annoncé lors de l'événement "Wonderlust" d'Apple le mardi 12 septembre, avec un lancement probable dix jours plus tard (les précommandes seraient positionnées le 15 septembre). Les principales caractéristiques de l'iPhone 15 Pro devraient inclure un bouton d'action, des bordures très fines autour de l'écran et la puce A17 Bionic, tandis que les iPhone 15 standard devraient être dotés d'un appareil photo de 48 mégapixels et la Dynamic Island. Tous auront un port USB-C à la place du Lightning présent depuis l'iPhone 5S.



Restez dans le coin pour découvrir toutes les nouveautés d'Apple, ainsi que les futures Apple Watch 9 et autres AirPods USB-C.