Les écouteurs Beats Fit Pro sont enfin disponibles en France à 229€

Il y a 4 heures

Beats

Julien Russo

Il y a 2 mois, Apple présentait une toute nouvelle génération de ses écouteurs Beats aux consommateurs américains. Baptisé "Fit Pro", ces écouteurs sans fil aux caractéristiques très intéressantes sont directement adressés à un public sportif. Après plusieurs mois d'attente, ils sont enfin disponibles dans de nouveaux pays dont la France !

Les Beats Fit Pro sont disponibles à 229€

Dans la catégorie des écouteurs les plus résistants et les plus performants pour vos activités à l'extérieur... Il y a bien évidemment les Beats Fit Pro.

Disponible en plusieurs couleurs (noir, blanc, violet et gris), Apple les commercialise au tarif de 229€, si le prix paraît assez élevé au premier abord, on ne peut contester le fait qu'ils sont remplis de technologies et vont forcément répondre à toutes vos attentes !

Le confort

Comme avec les AirPods Pro, Apple souhaite que le confort soit une priorité, c'est pour cela que le géant californien intègre dans le packaging 3 tailles différentes pour ses embouts en silicone. À vous de choisir celui qui vous convient le plus après plusieurs essais.

Les Beats Fit Pro ont été conçus pour donner la sensation de ne pas être dans l'oreille, ils sont extrêmement légers (seulement 5,6g par écouteur).

Mode réduction active de bruit (ANC)

Des écouteurs haut de gamme ne peuvent plus être commercialisés sans réduction active de bruit. Apple l'a bien compris et met le paquet avec cette génération d'écouteurs sans fil en proposant la meilleure réduction de bruit du marché.

Comme pour les AirPods Pro et l'AirPods Max, les Beats Fit Pro sont capables d'utiliser les micros extérieurs pour analyser un environnement bruyant afin de supprimer les bruits pour qu'ils n'arrivent pas jusque dans vos oreilles.



Résultat, l'immersion est complète et vous êtes dans une véritable bulle pendant que vous écoutez de la musique. Évidemment, comme toute réduction active de bruit, celle-ci a ses propres limites. Si quelqu'un crie à côté, vous l'entendrez forcément.

Le mode Transparence

Vous voyez le mode réduction active de bruit ?

Eh bien le mode Transparence, c'est l'inverse. Grâce à cette fonctionnalité, tous les micros extérieurs sur les écouteurs s'activent et vous permettent de rapidement écouter ce qui se passe autour de vous.

Le mode Transparence est très pratique quand par exemple quelqu'un vous parle ou pour entendre une information du conducteur de train lors de votre voyage.

La puce H1

Petite spécialité qu'on ne retrouve que dans l'écosystème Apple, la puce H1 permet à l'utilisateur plusieurs avantages :

Un appairage très rapide pour connecter un appareil Apple en seulement quelques secondes. Les Beats Fit Pro peuvent passer de l'Apple TV 4K à votre iPhone, à votre Mac jusqu'à votre iPad en moins de 15 secondes .

pour connecter un appareil Apple en seulement quelques secondes. Les Beats Fit Pro peuvent passer de l'Apple TV 4K à votre iPhone, à votre Mac jusqu'à votre iPad . Un partage audio . Vous retrouvez également la possibilité de partager la musique que vous êtes en train d'écouter à une autre personne qui a ses AirPods ou écouteurs Beats dans les oreilles.

. Vous retrouvez également la possibilité de partager la musique que vous êtes en train d'écouter à une autre personne qui a ses AirPods ou écouteurs Beats dans les oreilles. La commande "Dis Siri", grâce à la puce H1, pas besoin de sortir votre iPhone pour interagir avec l'assistant vocal Siri. Il suffit de dire la commande magique et tout se fait directement via les Beats Fit Pro.

L'autonomie hallucinante

Les Beats Fit Pro sont petits, mais très compétitifs au niveau de l'autonomie. Apple annonce 7 heures d'écoute sans interruption si vous avez le mode réduction active de bruit ou Transparence de désactivé. Dans le cas contraire, vous perdez seulement une heure d'autonomie !

L'étui de charge est capable de contenir jusqu'à 24 heures d'autonomie.

À savoir...