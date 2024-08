Les iPad Pro M4 et iPad Air 6 sont disponibles en France (+ code promo)

Après une présentation qui a fait beaucoup de bruit dans les médias du monde entier et des vidéos qui ont massivement tourné sur les réseaux sociaux, les iPad Pro M4 et les iPad Air 6 sont enfin disponibles chez les revendeurs agréés Apple. Que ce soit chez Amazon, Rakuten ou encore Darty, vous pouvez passer votre commande dès aujourd'hui avec une livraison à domicile très rapide !

L'iPad Pro M4 à partir de 1 219€

L'iPad Pro M4 est la dernière innovation d'Apple, ce modèle offre des performances exceptionnelles grâce à sa puissance puce M4, conçu pour rivaliser avec les ordinateurs portables les plus haut de gamme. Il est disponible en deux tailles pour répondre aux besoins de chacun : un modèle de 11 pouces et un modèle de 13 pouces.

Ces deux versions sont équipées d'écrans OLED Ultra Retina XDR pour garantir des couleurs vives et un contraste impressionnant. L'iPad Pro M4 est également compatible avec le nouveau Magic Keyboard et l'Apple Pencil Pro, ce qui promet de transformer cet appareil en un véritable outil de productivité pour les professionnels et les créatifs. Avec des options de stockage allant jusqu'à 2 To, une connectivité 5G ultra-rapide et une autonomie prolongée, l'iPad Pro M4 se positionne comme un choix incontournable pour ceux qui recherchent l'excellence

L'iPad Air 6 à partir de 719€

L'iPad Air 6, récemment dévoilé par Apple, est équipé de la puissante puce M2 qui apporte des performances avancées pour une tablette de milieu de gamme. Ce modèle est disponible en deux tailles : 11 pouces et 13 pouces, offrant ainsi une flexibilité pour répondre aux besoins et préférences de chacun.



L'écran Liquid Retina de l'iPad Air 6 est parfait pour le visionnage de contenus vidéos, la création artistique et la productivité quotidienne. Grâce à la puce M2, l'iPad Air 6 bénéficie d'une amélioration majeure en termes de vitesse et d'efficacité, ce qui permet des expériences fluides, que ce soit pour le multitâche, les jeux ou les applications exigeantes.



La connectivité 5G assure des vitesses de téléchargement ultra-rapides, tandis que les options de stockage allant jusqu'à 512 Go offrent un espace suffisant pour toutes vos applications. Avec une autonomie de longue durée, l'iPad Air 6 est conçu pour vous accompagner tout au long de la journée, que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.