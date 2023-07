DaVinci Resolve for iPad est disponible en France, Belgique et Suisse

Lorsqu'Apple a annoncé le puissant iPad Pro M2 en octobre 2022, elle a également annoncé que le célèbre éditeur vidéo professionnel DaVinci Resolve serait disponible sur iPadOS. Alors que les américains y ont eu droit deux mois plus tard, DaVinci Resolve est enfin disponible pour tout le monde sur l'App Store, apportant des outils jusqu'ici réservés aux Mac et PC pour le montage de vidéos sur l'iPad.



DaVinci Resolve est réputé pour sa combinaison d'outils de montage et d'ajustements avancés de correction des couleurs. Ce logiciel est disponible depuis des années sur macOS, Windows et Linux, et désormais les utilisateurs Apple peuvent également en bénéficier.

DaVinci Resolve version iPad en Europe

Plus de six mois après son lancement outre-Atlantique, DaVinci débarque donc chez nous. Au menu, une application complète, accompagnée d'une mise à jour importante (cf plus bas).

Comme on pouvait s'y attendre, l'interface a été entièrement adaptée à l'écran tactile de l'iPad, tout en conservant une grande familiarité pour les utilisateurs qui sont déjà familiers avec DaVinci Resolve sur ordinateur de bureau. Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux projets ou importer des projets existants à partir de DaVinci Resolve 18. La collaboration avec plusieurs utilisateurs est également possible via Blackmagic Cloud.



Concernant les fonctionnalités disponibles, DaVinci Resolve sur iPad offre pratiquement les mêmes outils que ceux disponibles dans la version de bureau. Cela comprend le Cut Page, Source Tape, Fast Review, Sync Bin, et bien plus encore. De plus, les utilisateurs ont accès à des options pour régler le contraste, la température, les tons moyens et la saturation des vidéos, ainsi que des fonctionnalités telles que les trackers 3D et la prise en charge du HDR.



Il y a aussi des fonctions alimentées par l'intelligence artificielle pour localiser les personnes et autres objets et appliquer un traitement spécifique. Idem pour recadrer facilement des séquences ou supprimer des sons indésirables.

Comme prévu, l'application prend en charge les codecs H.264, H.265, ProRes et Blackmagic RAW. Les utilisateurs ont la possibilité d'importer des clips depuis iCloud, un stockage local ou un lecteur USB-C externe. Selon l'éditeur Blackmagic, DaVinci Resolve pour iPad a également été spécialement optimisé pour une utilisation avec l'Apple Pencil et les trackpads multi-touch, y compris celui intégré au Magic Keyboard d'Apple, le coûteux étui-clavier pour iPad Pro (actuellement en promotion).

Compatibilité et prix

DaVinci Resolve est compatible avec tous les modèles d'iPad fonctionnant sous iPadOS 16. Cependant, les développeurs recommandent d'utiliser l'application sur les modèles d'iPad équipés de la puce M1 ou d'une version ultérieure, comme la puce M2. Certaines fonctionnalités, telles que la prise en charge des écrans externes et ProRes, nécessitent de toute façon une puce Apple Silicon MX.



L'application est disponible gratuitement sur l'App Store, mais pour le moment seulement aux États-Unis. Attention, pour déverrouiller la version complète de DaVinci Resolve, il faudra passer par un achat in-app de 99,99 €.



En tout cas, voilà que l'iPad devient un véritable ordinateur portable pour les montages vidéos, surtout les iPad Pro M1, iPad Pro M2 et iPad Air M1.

Caractéristiques principales de la mise à jour

Amélioration des pages de découpe multiples. Prise en charge de Blackmagic Cloud Presentations. Sous-titres basés sur le moteur DaVinci Neural Engine à partir de l'audio dans Studio. Montage basé sur le texte avec DaVinci Neural Engine dans Studio. Gestion des couleurs de Resolve par ligne de temps.



Coupe

Amélioration de l'affichage des lignes de temps multiples. Prise en charge des sous-titres dans la timeline de montage. Agrandissement d'une piste en cliquant sur l'icône dans l'en-tête de la piste. Options d'affichage des noms de clips et des indicateurs. Amélioration de l'indicateur intelligent et de l'affichage des points de montage. Indicateurs de désynchronisation pour les clips synchro édités.

Amélioration de plusieurs actions sur la ligne de temps. Détection et création automatiques de sous-titres à partir de la ligne de temps audio. Exécution de coupes de scènes DaVinci Neural Engine sur la ligne de temps. Ajout de pistes audio, vidéo et de sous-titres. Séparation et jonction de clips adjacents. Option d'ondulation pour basculer les éditions d'ondulation sur la piste principale. Ajout de marqueurs et définition de la couleur par défaut des marqueurs.

Nouvelles actions de montage. Possibilité de créer des montages fractionnés en enroulant ou en coupant l'audio. Alt ou Option trim pour contourner l'ondulation et ajouter un espace sur la piste principale. Découper et étendre le début ou la fin du clip de montage à la tête de lecture. - Resynchronisation des clips synchronisés mal alignés.

Barre d'outils réorganisée pour un accès rapide aux options d'affichage et aux actions d'édition.

Un appui long sur une coupe fluide permet d'accéder aux transitions favorites dans la barre d'outils.

Nouveaux modèles d'effets graphiques et transitions.





Couleur

Gestion des couleurs de Resolve par ligne de temps.

Prise en charge des contrôles de post-filtre pour la finesse des mattes dans Magic Mask.

Possibilité d'annuler les modifications de Camera RAW pour chaque clip.

Possibilité de définir le mode composite dans le nœud correcteur.

Prise en charge des superpositions de marqueurs et des annotations dans la visionneuse.

Prise en charge de l'affichage des LUTs manquantes en tant qu'incrustation dans la visionneuse.

Possibilité de gérer les LUTs manquantes à partir du gestionnaire de LUTs.

Possibilité de trier les photos, les LUTs et les albums PowerGrade dans la galerie.

Les LUTs générées incluent maintenant les effets spatiaux Resolve FX DCTL.

Rafraîchissement automatique en arrière-plan des photos de la galerie pour les projets multi-utilisateurs.

Amélioration du comportement du mode de surbrillance lors de l'étalonnage HDR.

Amélioration des performances lors de l'étalonnage de séquences HDR.

Réduction du bruit spatial jusqu'à 2 fois plus rapide sur les iPads M1 et M2.

Amélioration du suivi et de la gestion du cache pour Magic Mask.

Les étiquettes de nœuds de matte externe sont désormais définies par défaut sur le nom du fichier de matte.

L'étiquette du nœud est désormais conservée lors de la conversion vers un nœud partagé.

Les options d'espace colorimétrique et de gamma sont désormais organisées par fournisseur.



Resolve FX

Resolve FX Relight basé sur l'IA pour ajouter un éclairage virtuel dans le Studio.

Option d'inversion de l'effet dans Resolve FX Glow pour un effet de lueur sombre.

Possibilité d'exporter l'analyse de Resolve FX Flicker Addition en tant que canal alpha.

Possibilité d'échanger les espaces colorimétriques dans Resolve FX Color Transform.

Amélioration de la gestion du blanking dans l'analyse de la carte de profondeur de Resolve FX.

Amélioration des résultats du remplacement de patch sur les bords du patch.

Contrôle de la récupération des zones lumineuses pour Resolve FX Glow et Light Rays.

Gestion automatique des entrées et sorties pour les nœuds d'étalonnage de Resolve FX.

Le fait de faire glisser un Resolve FX l'applique désormais en tant que nœud d'étalonnage des couleurs.

Alt ou option faire glisser un Resolve FX pour créer un nœud FX.

Alt ou option redimensionner la sélection pour préserver le ratio dans le warper et le surface tracker.



Général

Prise en charge du Blackmagic RAW SDK 3.3.

Prise en charge de Blackmagic Cloud Presentations.

Option de déformation de la vitesse pour le mode d'estimation de mouvement par défaut dans les paramètres du projet.

Les boîtes de dialogue de stabilisation, de coupe de scène et autres affichent la vitesse d'analyse.

Connexions optimisées à la bibliothèque de projets Blackmagic Cloud.

Connexion et téléchargement de vidéos directement sur TikTok à partir de DaVinci Resolve.

Possibilité de télécharger de nouvelles versions sur Dropbox Replay dans Studio.

Améliorations générales des performances et de la stabilité.

Télécharger l'app gratuite DaVinci Resolve for iPad

