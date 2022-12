DaVinci Resolve est disponible sur iPad pour les clients américains

Lorsqu'Apple a annoncé le nouvel iPad Pro M2 en octobre, la société a également annoncé que le célèbre éditeur vidéo professionnel DaVinci Resolve serait disponible sur iPadOS. Deux mois plus tard, DaVinci Resolve est enfin disponible sur l'App Store, apportant des outils jusqu'ici réservés aux Mac et PC pour le montage de vidéos sur l'iPad.



DaVinci Resolve est connu pour offrir des outils de montage combinés à des ajustements avancés de correction des couleurs. Le logiciel est disponible pour macOS, Windows et Linux depuis des années, et maintenant les clients Apple peuvent également en profiter.

DaVinci Resolve désormais disponible pour l'iPad

DaVinci Resolve pour iPad DaVinci Resolve pour iPad est la seule solution au monde qui combine le montage et la correction des couleurs dans un seul logiciel ! Son interface élégante et moderne est rapide à prendre en main et facile pour les nouveaux utilisateurs, mais puissante pour les professionnels. DaVinci Resolve vous permet de travailler plus rapidement et avec une qualité supérieure car vous n'avez pas à apprendre plusieurs applications ou à changer de logiciel pour différentes tâches. Cela signifie que vous pouvez travailler avec des images de qualité originale tout au long du processus. C'est comme si vous aviez votre propre studio de post-production dans une seule application ! Mieux encore, en apprenant DaVinci Resolve, vous apprenez à utiliser les mêmes outils que ceux utilisés par les professionnels d'Hollywood dans les studios de post-production haut de gamme !

Comme vous pouvez vous y attendre, l'interface a été entièrement adaptée à l'écran tactile de l'iPad, mais en même temps, elle semble extrêmement familière aux personnes qui travaillent déjà avec DaVinci Resolve sur les ordinateurs de bureau. Il est possible de créer de nouveaux projets ou importer des projets existants à partir de DaVinci Resolve 18. Il est également possible de collaborer avec plusieurs utilisateurs via Blackmagic Cloud.

En ce qui concerne les fonctionnalités disponibles, DaVinci Resolve sur l'iPad offre pratiquement les mêmes outils que les utilisateurs peuvent trouver dans la version de bureau. Il s'agit notamment de Cut Page, Source Tape, Fast Review, Sync Bin, et plus encore. Il existe également des options permettant de régler le contraste, la température, les tons moyens et la saturation des vidéos, sans oublier les trackers 3D et la prise en charge du HDR.



Il y a aussi des fonctions alimentées par l'intelligence artificielle, comme le décrit l'entreprise :

DaVinci Resolve est doté d'un traitement IA de pointe alimenté par le DaVinci Neural Engine. Des outils tels que le masque magique ne nécessitent qu'un seul passage pour localiser et suivre les personnes, les caractéristiques et les objets d'un plan. Vous pouvez faire ressortir des personnages dans un plan peu éclairé, ou inverser le masque de la personne et styliser l'arrière-plan.



Le recadrage intelligent permet de réaffecter des séquences à des rapports d'aspect très différents en reconnaissant l'action d'une scène et en effectuant un panoramique à l'intérieur de celle-ci, ce qui vous permet de créer rapidement des versions carrées ou verticales pour les publier sur les médias sociaux. L'isolation vocale vous permet de supprimer facilement les sons forts et indésirables des interviews et des enregistrements de dialogues dans des lieux bruyants. Les outils d'IA produisent des résultats rapides et précis, ce qui vous fait gagner des heures !

Sans surprise, l'application fonctionne avec les codecs H.264, H.265, ProRes et Blackmagic RAW. Les utilisateurs peuvent importer des clips depuis iCloud, un stockage local ou même un lecteur USB-C externe. Selon l'éditeur Blackmagic, DaVinci Resolve pour iPad a également été optimisé pour fonctionner avec l'Apple Pencil et les trackpads multi-touch, qui incluent celui intégré au Magic Keyboard d'Apple, le très cher étui-clavier pour iPad Pro (actuellement en promotion).

Compatibilité et disponibilité

DaVinci Resolve fonctionne avec tous les modèles d'iPad fonctionnant sous iPadOS 16. Toutefois, les développeurs recommandent d'utiliser l'application sur les modèles d'iPad dotés d'une puce M1 ou d'une version ultérieure comme la puce M2. Certaines fonctionnalités telles que la prise en charge des écrans externes et ProRes nécessitent de toute façon une puce Apple Silicon MX.



L'application est disponible gratuitement sur l'App Store, mais pour le moment seulement aux États-Unis. Attention, pour déverrouiller la version complète de DaVinci Resolve, il faudra passer par un achat in-app de 94,99 $.



En tout cas, voilà que l'iPad devient un véritable ordinateur portable pour les montages vidéos, surtout les iPad Pro M1, iPad Pro M2 et iPad Air M1.

Télécharger l'app gratuite DaVinci Resolve for iPad

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.