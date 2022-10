iSoft 8.1 améliore l'affichage des articles importants et s'adapte aux nouveaux iPad

Juste avant la sortie de la version finale d’iOS 16.1 prévu lundi, voici une nouvelle version de votre application iSoft. Après la grande mise à jour 8.0 qui apportait le fameux widget pour l'écran verrouillé ainsi que le support des iPhone 14, la nouvelle mouture 8.1 se base sur le SDK iOS 16.1 pour exploiter pleinement les tout nouveaux iPad 10 et iPad Pro M2, tout en offrant une nouvelle vue pour les articles mis en avant.

iSoft est dans le futur

Si le blog iPhoneSoft est né en 2008 avec l’avènement de l'App Store, l'app iSoft existe depuis 2009, avec chaque année apportant son lot de mises à jour. Après le widget pour l'écran verrouillé qui vous permet d’avoir le nombre d’articles publiés dans la journée (et au poignet de l'Apple Watch), nous avons jugé qu'il était grand temps de revoir l'interface concernant les articles mis en avant. À chaque annonce importante, nous mettons un article correspondant "à la une" afin que personne ne le rate. Ce fût le cas récemment pour les nouveaux iPad donc, mais aussi la nouvelle Apple TV 4K 2022 ou encore l’excellent jeu NBA 2K23 sur Apple Arcade.

Sous forme de cartes, les articles importants défilent toujours en haut de l'accueil de l'app, mais avec une plus grande lisibilité. L'image d'illustration n'est plus étirée et le rendu rappelle le détail des articles.



Quant à la partie liste, les billets sélectionnés par la rédaction sont désormais affichés en gras, plutôt qu'avec un pictogramme "coeur" comme c'était le cas jusqu'ici. Les modifications concernent aussi bien l'app que les deux widgets iOS, ainsi que l'extension pour la montre.



Par la même occasion, nous avons profité de cette version pour corriger quelques bugs et la rendre totalement compatible avec les derniers appareils Apple comme l'iPad 10 et l'iPad Pro M2.

N’hésitez pas à mettre à jour iSoft en version 8.1 et à nous faire vos retours dans les commentaires. Merci d'ailleurs d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur tous les canaux depuis plus de 14 ans !

Télécharger l'app gratuite iSoft