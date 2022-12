iSoft 8.1.2 améliore les widgets et la navigation inter articles

Nouvelle mise à jour pour votre application préférée, iSoft. Après la version majeure 8.0 de la rentrée qui reposait sur iOS 16 pour apporter des nouveautés comme le widget de l'écran verrouillé, nous avons publié plusieurs correctifs pour ajuster et améliorer l’expérience.



Cette fois, ce n’est pas le mode sombre qui nous a accaparé mais ce sont les widgets et la navigation inter articles.

iSoft passe en version 8.1.2

Premièrement, nous avons écouté vos retours et revu le widget de l’écran d’accueil. La police d’écriture est plus petite et le style général reprend celui qu’on retrouve au sein de l’application avec notamment des images rondes. Ce widget peut-être placé n’importe où sur l’écran d’accueil et est complèté par un widget sur l’écran verrouillé qui compte le nombre d’articles par jour.

Deuxièmement, nous avons amélioré la navigation inter articles. Concrètement, quand vous cliquez sur un lien qui mène à un autre article du blog, cela affichera ce dernier de manière plus logique. Nous avons d’ailleurs corrigé un bug qui faisait que dans certains cas, l’article en question ne s’ouvrait pas.



N'hésitez pas à mettre à jour votre appli iSoft, et à la partager avec vos proches pour les fêtes de Noël. Ceux qui vont recevoir leur premier iPhone ou iPad en auront forcément besoin.



Enfin, un grand merci pour les notes sur l'App Store, nous sommes la première application francophone sur l'actualité Apple en termes de qualité et de quantité d'avis. Peut-être parce qu'iSoft est toujours gratuite depuis 2009, qu'elle est constamment mise à jour, qu'elle intègre les nouveautés d'Apple chaque année, que son poids est très réduit (moins de 25 Mo) et qu'elle n'est toujours pas passée sur un modèle économique par abonnement, contrairement à la plupart des confrères. Il existe simplement un achat intégré à 10,99 euros pour supprimer la publicité et supporter notre travail.

Télécharger l'app gratuite iSoft