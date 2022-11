iSoft 8.1.1 améliore le mode sombre et la compatibilité jusqu'à iOS 10

Nouvelle mise à jour pour votre application préférée, iSoft. Après la version 8.0 de la rentrée qui prenait en charge iOS 16 et des nouveautés comme le widget de l'écran verrouillé, nous avons publié plusieurs mises à jour pour améliorer l'ensemble, comme par exemple la page d'accueil et les widgets existants.



Cette fois, il s'agit d'améliorer le mode sombre, de reconnaître les derniers iPad sortis ou encore de rendre à nouveau l'application compatible avec les anciennes versions d'iOS.

iSoft passe en version 8.1.1

Nous avons amélioré le mode sombre et les widgets de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé.



Premièrement, nous avons corrigé le problème pour les utilisateurs ayant un appareil sous iOS 13, iOS 12, iOS 11 ou iOS 10. Depuis septembre, il leur était impossible d'installer iSoft. Pour une raison obscure, l'ajout du nouveau widget pour le lockscreen faisait que les vieilles versions du système d'exploitation mobile d'Apple ne voulaient plus installer l'application. C'est désormais corrigé.

Ensuite, nous avons amélioré quelques points de détails sur le mode sombre. Le premier concerne la page d'accueil et le carousel avec les articles "à la une". Quand on forçait le mode nuit dans les réglages de l'app, ce dernier restait sur fond blanc.



Autre changement, la liste des commentaires d'un article est enfin plus lisible sur fond noir, les réponses à un message n'étant plus grises mais bleues foncées. C'était une demande de longue date.

Dernière évolution, nous avons pris en compte les derniers iPad. Les lecteurs publiant leur signature seront donc reconnus correctement si ils possèdent un iPad 10 ou un iPad Pro M2.



Enfin, sachez que nous avons mis à jour les SDK utilisés, pour optimiser l'expérience, mais qu'il a fallu rendre obligatoire watchOS 9 pour exécuter l'extension Apple Watch.



N'hésitez pas à mettre à jour votre appli iSoft, et à la partager avec vos proches. Encore merci pour les notes sur l'App Store, nous sommes la première application francophone sur l'actualité Apple en termes de qualité et de quantité d'avis. Peut-être parce qu'iSoft est toujours gratuite depuis 2009, qu'elle est constamment mise à jour, qu'elle intègre les nouveautés d'Apple chaque année, que son poids est très réduit (moins de 25 Mo) et qu'elle n'est toujours pas passée sur un modèle économique par abonnement, contrairement à la plupart des applications. Il existe simplement un achat intégré à 8,99 euros pour supprimer la publicité et supporter notre travail.

Télécharger l'app gratuite iSoft : le blog