L'excellent NBA 2K23 dunk toujours plus fort sur Apple Arcade

Comme prévu, le tout nouveau NBA 2K23 Arcade Edition est disponible dans l'onglet Arcade de l'App Store.



Ce titre AAA n'est pas seulement un jeu de basket, c'est aussi une vitrine pour le service, à tel point qu'il sort un mardi. D'habitude, tous les jeux sont publiés le vendredi sur Apple Arcade.

2K Games propose NBA 2K23 uniquement chez Apple

Profitez d'une expérience de jeu de la NBA plus immersive et plus réaliste grâce aux commentaires de la National Basketball Association (NBA) avec les annonceurs du play-by-play et les analystes coloristes tels que Kevin Harlan, Greg Anthony, Steve Smith, Doris Burke, Clark ...

Deux ans après le premier opus de la franchise NBA 2K sur Apple Arcade avec notamment des graphismes de haute qualité et une fluidité hors-pair grâce au 120 Hz, le studio américain publie NBA 2K23 qui profite de l'occasion pour sortir un tout nouveau mode "Greatest".



Dans ce dernier, vous devez relever des défis et gagner des points pour savoir qui est vraiment le meilleur finisseur, tireur, meneur de jeu ou défenseur de la NBA. Pour la première fois, vous pouvez vous mesurer aux 20 "plus grands de tous les temps". Des joueurs de la 76e saison de la NBA, comme Devin Booker, Kevin Durant et Luka Doncic, et des légendes de la NBA, comme Michael Jordan, Shaquille O'Neal et Dirk Nowitzki. Quel plaisir de retrouver des athlètes d'exception.



Regardez le trailer vidéo :

Caractéristiques principales de NBA 2K23 Arcade Edition

Voici le contenu qui vous attend dans NBA 2K23 sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

MyCareer :

Commencez votre voyage en NBA - d'un jeune rookie à une légende de la NBA.

Créez votre joueur et choisissez des caractéristiques physiques comme la taille, l'envergure, le poids, le style de jeu, etc.

Choisissez votre poste et jouez dans votre équipe NBA préférée.

Modifiez vos statistiques et votre constitution : Devenez un spécialiste du tir à 3 points ou dominez et smashez dans la peinture.

Entrez dans votre propre MyCOURT privé et entraînez-vous aux exercices et aux tutoriels pour améliorer vos capacités.

L'Association :

Devenez le directeur général et l'entraîneur principal de votre franchise NBA préférée et créez l'équipe de vos rêves dans The Association.

Gérez votre équipe de NBA, effectuez des échanges, signez des agents libres, recrutez des prospects prometteurs et contrôlez les finances de votre équipe.

Modes de match rapide :

Testez vos compétences avec un jeu de basket-ball authentique, choisissez votre équipe NBA préférée et affrontez des adversaires de toute la NBA dans des matchs de basket-ball en 5 contre 5.

Mode Blacktop : Sélectionnez vos joueurs préférés et jouez au basket de rue en mode 1v1, 3v3 ou 5v5.

Mode multijoueur en ligne :

Choisissez l'une des 30 équipes de la NBA et affrontez un ami dans des parties de basket de rue en mode Blacktop (3v3).

Jeux multijoueurs en ligne : jouez au basket-ball PVP en temps réel dans des matchs en ligne.

Jeu multiplateforme :

Jouez seul ou contre des amis via iCloud sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

À noter que NBA2K23 est évidemment compatible avec les manettes DualShock, DualSense et Xbox.

Télécharger le jeu NBA 2K23 Arcade Edition