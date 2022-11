L'excellent RPG Battleheart Legacy+ est disponible sur Apple Arcade

Comme prévu en début de semaine, Apple Arcade accueille Battleheart Legacy+ pour commencer le mois de novembre, la version "Plus" du célèbre action-RPG de Mika Mobile paru initialement en 2014 sur l'App Store. Nous lui avions attribué un joli 4,5/5 lors de notre test, signe qu'il s'agit d'un excellent titre qui a notamment inauguré le style "drawing line RPG".

Découvrez Battleheart Legacy+

L'esprit de Battleheart est de retour sous une nouvelle forme ! Dans Battleheart Legacy, vous vous lancerez dans l'exploration d'un monde fantastique riche en petits détails. Vous y aurez la possibilité de personnaliser votre héros à l'aide de dizaines de capacités et d'articles puissants, de vous battre contre des hordes d'ennemis, de faire la rencontre de personnages excentriques et de découvrir l'Histoire d'un royaume en tension. Deviendrez-vous maître sorcier ou fripouille renommée ? Noble chevalier ou barbare sans pitié ? Quelle réputation laisserez-vous en héritage ?

Alors que Battleheart était un jeu de stratégie temps réel complet et complexe, Battleheart Legacy apporte une dimension RPG supplémentaire. Très travaillée, elle permet une progression intéressante et non linéaire et, couplée à un nouveau système de combats, propose une aventure de grande qualité. Spécialement conçues pour les écrans tactiles, les joutes à base de tapotements deviennent rapidement jouissives grâce aux mouvements spéciaux à déclencher au moment opportun. Tout cela est sublimé par des animations et des effets spéciaux hors pair qui devraient ravir petits et grands.



Regardez le trailer vidéo de Battleheart Legacy :

Enfin, voici les caractéristiques clés :

Plus de 150 compétences uniques et stupéfiantes, regroupées en 12 catégories pour la personnalisation de votre personnage. Empoisonnez vos adversaires, écrasez-les à l'aide de gigantesques armes à deux mains, endormez-les en leur chantant une berceuse ou faites-les tout bonnement exploser avec une chute de météorites. Par ailleurs, notre système unique de classification multiple permet d'associer différentes catégories de façon illimitée.

Plus de 200 éléments d'équipement uniques pour une personnalisation accrue du style de jeu de votre personnage.

Utilisation d'iCloud pour le transfert des fichiers enregistrés d'un appareil à l'autre.

App universelle.

Game Center.

Anglais uniquement.

