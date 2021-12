L'excellent Crashlands+ annoncé sur Apple Arcade

Un autre grand jeu de l'App Store arrive sur Apple Arcade, cette fois il s'agit de Crashlands. Le jeu va revenir début 2022 sur iPhone et iPad, après avoir connu un énorme succès lors de sa première sortie en 2016. Sous le nom de Crashlands+, il sera évidemment "gratuit" pour les abonnés.

Crashlands+ nous arrive bientôt sur Apple Arcade

Pour ceux qui auraient raté Crashlands à l'époque, il s'agit d'un RPG aux mécaniques diverses (hack'n slash, stratégie, jeu de rôle, survie, collecte de ressources et crafting) qui propose de débloquer plus de 500 objets artisanaux à mesure que les joueurs explorent le monde du jeu et découvrent ses secrets. Et il y a beaucoup à apprendre !

Fabriquez, combattez et cherchez votre chemin à travers Crashlands, un RPG d'artisanat farfelu et scénarisé, débordant de culot !

Vous incarnez Flux Dabes, une factrice galactique dont la dernière cargaison a déraillé à cause d'une menace extraterrestre nommée Hewgodooko, vous laissant en rade sur une planète étrangère. Alors que vous vous dépêchez de récupérer vos paquets, vous serez impliqué dans un infâme complot de domination mondiale, qui nécessitera toute votre intelligence et vos réflexes pour le surmonter. Apprendre des recettes de la faune locale, se faire de nouveaux amis, découvrir d'anciens secrets, combattre des boss mortels, apprivoiser l'environnement et construire sa propre maison fait partie des différents éléments de gameplay sur la planète Woanope.



Crashlands+ ne sera lancé que le 21 janvier 2022, mais les joueurs peuvent se préinscrire au téléchargement sur l'App Store dès maintenant. Il faudra un abonnement Apple Arcade ou Apple One pour en profiter sur les appareils Apple.

Télécharger le jeu Crashlands+