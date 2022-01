Crashlands+ est de sortie sur Apple Arcade !

Comme prévu, Crashlands+ débarque sur Apple Arcade, près de 6 ans après sa sortie initiale sur App Store. Il s'agit de la version complète qui est disponible "gratuitement" pour les abonnés au service de jeux en illimité qui compte plus de 200 titres depuis quelques mois déjà.

Crashlands+ est enfin disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac

Figurant parmi le TOP 2016 d'Apple et d'iPhoneSoft, Crashlands n'a pas volé son succès grâce à un gameplay mêlant hack'n slash, stratégie, jeu de rôle, survie, collecte de ressources et crafting. Un jeu entre Don't Starve et Minecraft qui possède des millions de fans à travers le monde.



Pour mémoire, on y dirige une "factrice" de l'espace surnommée Flux qui s'est crashé sur une planète inconnue après qu'un renégat ait volé des composants essentiels du vaisseau de l'héroïne. Pour survivre, Flux va devoir explorer cette planète, exploiter ses ressources et retrouver les composants nécessaires pour repartir assurer sa livraison. Regardez le trailer vidéo publiée par Butterscotch Shenanigans à l'époque :

Dans Crashlands, votre inventaire est infini, se gère lui-même et récupère vos outils lorsque vous en avez besoin, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'aventure, les quêtes et la construction. Vous n'aurez jamais à fouiller dans votre sac ou à retourner à votre base pour libérer de l'espace d'inventaire ! Heureusement, car il y a plus de 500 items à trouver.



Le côté RPG n'est pas en reste puisque en créant de nouveaux objets, vous deviendrez plus puissants, ce qui vous ouvrira de nouvelles régions du monde. De quoi rencontrer des personnages étranges, découvrir de nouvelles histoires et rencontrer de nouveaux ennemis intéressants. Les ennemis justement, seront rapidement coriaces, nécessitant d'utiliser vos compétences, votre agilité et votre intelligence pour les vaincre.



Dans ce monde gigantesque composé de trois continents, il y a évidemment d'autres choses à faire comme construire sa base, apprivoiser des créatures pouvant vous venir en aide, etc. Bref, un grand jeu dans tous les sens du terme, que seule sa plastique particulière pourrait lui porter préjudice auprès de certains joueurs.



Un jeu à télécharger d'urgence pour tous les abonnés Apple Arcade, compatible avec les manettes MFI et disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et Android.

Télécharger le jeu Crashlands+