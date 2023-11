L'excellent jeu Downwell+ de Devolver est disponible sur Apple Arcade

Comme annoncé le 1er novembre dernier, le nouveau jeu de la semaine sur Apple Arcade est Downwell+, la version "Plus" du titre de Devolver, un talentueux développeur indépendant qui a rejoint Nintendo il y a quelques temps. L'occasion pour les abonnés au service de jeux en illimité.

Découvrez l'explosif Downwell+

Comme vu il y a quelques années, Downwell offre une aventure plus qu'atypique mettant en scène un garçon qui plonge dans les profondeurs d'un puits à la recherche de trésors extraordinaires, armé seulement de ses bottes-fusils.



Créé pour le mobile, Downwell brille grâce à des commandes épurées et intuitives, assurant une expérience de jeu dynamique avec seulement trois boutons. Alors que le joueur se faufile à travers l'obscurité peuplée d'êtres terrifiants et de secrets enveloppés de mystère, il amasse des gemmes écarlates éparpillées sur les parois du puits.



Des boutiques éparpillées offrent des achats opportuns pour aider dans l'aventure, tandis que des niveaux intermédiaires permettent d'affronter des créatures menaçantes et de révéler des cavernes secrètes pleines de trésors et de reliques. La génération procédurale des niveaux garantit une nouvelle expérience à chaque tentative. Downwell+ est l'un de nos jeux préférés.

Pour information, la musique est signée Eirik Suhrke, le sound design Joonas Turner.

Si vous avez un abonnement Apple Arcade à 6,99 € (le nouveau prix depuis quelques jours), vous pouvez télécharger Downwell+ d'office sur iPhone, iPad et Mac ! Ne vous arrêtez pas à son aspect peu conventionnel et simpliste, il possède une véritable profondeur.

Télécharger le jeu Downwell+