Bientôt sur  Arcade : Football Manager 2023 Touch, Old Man's Journey, BattleHeart Legacy

Comme chaque mois désormais, Apple dévoile les futurs titres à venir sur Apple Arcade, et aujourd'hui, la firme a dévoilé le programme de novembre. Sans être incroyable, la fournée est intéressante avec deux titres classiques et deux nouveautés. On retrouve notamment le très attendu Football Manager 2023 Touch, ainsi qu'un jeu de cartes Bob l'éponge SolitairePants. Du côté des HITs de l'App Store, les versions "+" de Old Man's Journey+ et de Battleheart Legacy+ qui ont connu un grand succès il y a quelques années.

Des titres bientôt supprimés

Quelque peu enterré parmi les annonces de nouveaux jeux, on trouve un autre lot qui devraient bientôt quitter Apple Arcade. Dans la rubrique "What's Next on Apple Arcade" de la boutique, il est mentionné en bas de page que Doomsday Vault, Tales of Memo et No Way Home vont bientôt quitter le service.



Alors pendant que vous en avez encore l'occasion, foncez les télécharger avant qu'il ne soit trop tard.

Les futurs jeux à venir sur Apple Arcade

Battleheart Legacy+

Battleheart Legacy+ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 0 Mo, iOS 13.0, Mika Mobile, Inc.) L'esprit de Battleheart est de retour en version "+" ! Dans Battleheart Legacy, vous vous lancerez dans l'exploration d'un monde fantastique riche en petits détails. Vous y aurez la possibilité de personnaliser votre héros à l'aide de dizaines de capacités et d'articles puissants, de vous battre contre des hordes d'ennemis, de faire la rencontre de personnages excentriques et de découvrir l'Histoire d'un royaume en tension. Deviendrez-vous maître sorcier ou fripouille renommée ? Noble chevalier ou barbare sans pitié ? Quelle réputation laisserez-vous en héritage ?



Battleheart est l'un des meilleurs jeu de rôle sur mobiles grâce à des mécaniques bien pensées et une réalisation sans faille. Sortie prévue ce vendredi 4 novembre ! Télécharger le jeu Battleheart Legacy+





Bob l'éponge Solitaire Pants

SpongeBob SolitairePants (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v0.71, 0 Mo, iOS 13.0, Viacom International Inc.) Bob l'éponge a découvert le solitaire et il est impatient de le partager avec vous et tous les habitants de Bikini Bottom ! SolitairePants se joue sur une aire de jeu carrée. Il est facile à apprendre mais vous devrez jouer de manière stratégique pour éliminer toutes les cartes.



On note plusieurs modes de jeu dont Quest, Classique et les batailles multijoueurs.



Sortie prévue le 25 novembre ! Télécharger le jeu SpongeBob SolitairePants





Old Man's Journey+

Old Man’s Journey+ (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.17, 0 Mo, iOS 13.0, Broken Rules) Old Man's Journey est de retour en version "+". Un titre qui mêle réflexion, aventure et voyage poétique.



Très beau, Old Man's Journey est aussi accessible à tous grâce à un gameplay simple mais bien pensé où vous devez faire avancer le vieux monsieur en modifiant son environnement.



Laissez-vous transporter dans un monde animé et plein d'espoir grâce à une expérience de jeu aussi charmante que relaxante et de doux casse-tête intrigants.



Sortie prévue le 18 novembre ! Télécharger le jeu Old Man’s Journey+





Football Manager 2023