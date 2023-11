Coup d’envoi de Football Manager 2024 Touch sur Apple Arcade et Netflix !

Sega l'avait annoncé lors du Tokyo Game Show 2023, Football Manager 2024 est enfin disponible sur mobile. Attention, tout le monde ne pourra pas y jouer, il faudra soit un abonnement Netflix, soit un abonnement Apple Arcade. Celui qui est considéré comme le remplaçant de l'Entraineur, l'alter ego du jeu EA Sports FC 2024, mais sur le banc de touche, propose quelques maigres nouveautés.

Football Manager 2024 nécessite un abonnement

SEGA se cherche toujours sur mobile. Après avoir testé le free-to-play, la bande nippone s'allie à Netflix et Apple pour diffuser son nouveau jeu auprès des abonnés du géant du streaming et du service de jeux en illimité.



Regardez le trailer vidéo :

Rappelons comment SEGA présente FM 24 Touch :

Cette saison, grâce à la base d'abonnés et la portée mondiale de Netflix, plus de joueurs que jamais auparavant pourront s'embarquer sur l'autoroute de la gloire footballistique et bénéficier de l'ajout de quatre nouvelles langues en jeu.

Les nouveautés de FM 2024 Touch

L'édition de cette année témoigne d'une foule de changements, allant des améliorations de la navigation dans le jeu à un nouveau système de dynamique qui vous rapprochera de vos joueurs vedettes. Il y a aussi la possibilité, révélée précédemment, de transférer les parties sauvegardées de FM23 Touch et de poursuivre votre quête de succès où que vous jouiez.



Pour ceux qui ont Football Manager 2023 Touch sur Apple Arcade, la page de la boutique sera mise à jour le 6 novembre pour passer de FM23 Touch à FM24 Touch, ce qui vous permettra d'effectuer une simple mise à jour et d'obtenir un accès instantané.

DYNAMIQUE : Créez une culture du titre dans votre club en choisissant des principes et des valeurs qui donnent le ton à votre équipe.

: Créez une culture du titre dans votre club en choisissant des principes et des valeurs qui donnent le ton à votre équipe. NAVIGATION SUR L'IPHONE : Une mise en page améliorée pour l'iPhone présente les informations d'une manière plus conviviale qui facilite votre chemin vers le sommet du football.

: Une mise en page améliorée pour l'iPhone présente les informations d'une manière plus conviviale qui facilite votre chemin vers le sommet du football. MOTEUR DE MATCH : Des améliorations significatives apportées aux mouvements des joueurs, à la physique du ballon et à l'éclairage rendent les journées de match encore plus dramatiques, créant ainsi le moteur de match le plus immersif et le plus beau à ce jour.

: Des améliorations significatives apportées aux mouvements des joueurs, à la physique du ballon et à l'éclairage rendent les journées de match encore plus dramatiques, créant ainsi le moteur de match le plus immersif et le plus beau à ce jour. ENTRAÎNEMENT : Faites de vos prodiges des joueurs de classe mondiale et améliorez les performances des joueurs grâce aux améliorations apportées à l'entraînement.

: Faites de vos prodiges des joueurs de classe mondiale et améliorez les performances des joueurs grâce aux améliorations apportées à l'entraînement. PIÈCES DE TÊTE : Influencez l'action aux deux extrémités du terrain grâce à un créateur de coups de pied arrêtés revu et corrigé.

: Influencez l'action aux deux extrémités du terrain grâce à un créateur de coups de pied arrêtés revu et corrigé. DEMANDES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : Influencez le développement de votre club grâce à un système de communication redéfini avec vos propriétaires, qui vous permet de mieux faire entendre votre voix.

Télécharger Football Manager 2024 Touch

Comme pour les autres jeux Netflix Games et Apple Arcade, le titre est complètement "gratuit", sans publicité ni achat intégré. Il suffit d'avoir un abonnement sur l'un des services pour installer et jouer à Football Manager 2024 Touch. Le jeu est compatible avec les iPhone, iPad et Android.

