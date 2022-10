iOS 16.1 et iPadOS 16.1 : la Release Candidate est disponible

Le programme de bêta d'iOS 16.1 et d'iPadOS 16.1 a duré une éternité, mais rassurons-nous, c'est bientôt la fin d'une longue attente. Avec ses futures mises à jour, Apple prévoit d'ajouter des fonctionnalités très attendues comme les Live Activities ou encore le support Matter. Le constructeur publie ce soir la Release Candidate aux développeurs exclusivement pour iOS 16.1 et iPadOS 16.1 !

Le Release Candidate est disponible

D'après certaines indiscrétions, iOS 16.1 et iPadOS 16.1 sortiront la semaine prochaine pour tous les utilisateurs possédant des iPhone et iPad éligibles aux nouvelles versions, les mises à jour terminent actuellement leur programme de bêta respectif.

Le géant californien propose ce soir la Release Candidate d'iOS 16.1 et d'iPadOS 16.1 pour les développeurs et devrait être prochainement disponible pour les testeurs publics.

Voici la liste complète de ce qu'ont apporté les bêtas d'iOS 16.1 et la Release Candidate jusqu'à aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ci-dessous, on retrouve plusieurs nouveautés :

L'API pour le Live Activities sur l'écran de verrouillage.

Le support de Matter pour la domotique.

L'option Clean Energy Charging pour que votre iPhone se recharge "proprement".

Le pourcentage de la batterie est maintenant disponible pour les iPhone 13 mini et iPhone 12 mini.

L'icône de la batterie offre un effet visuel de la batterie à fur et à mesure que celle-ci se vide.

Apple Fitness+ est utilisable sans avoir besoin d'une Apple Watch.

Le bug des gestes à 3 doigts a été corrigé.

La pop-up qui vous demandait sans cesse si vous souhaitez copier d’une app à l’autre n’est plus d’actualité.

pop-up Remaniement de la section des fonds d'écran dans l'app Réglages.

La possibilité de supprimer l'application Wallet de l'iPhone.

La Dynamic Island est désormais entourée d’une bordure grise quand le fond de l’écran est noir.

Le réglage de la transparence adaptative n’est plus disponible sur les AirPods Pro 1 et AirPods Max.

Apple active la photothèque iCloud qui permet de partager plus facilement des photos avec des membres de votre famille ou même des amis, tout se fait depuis l'application Photos de votre iPhone ou iPad.

Aux États-Unis, les propriétaires de l'Apple Card peuvent avoir un nouveau compte d'épargne avec leurs récompenses de cashback Daily Cash qui arrivent automatiquement

Le partage de clés vous permet de partager en toute sécurité la voiture, la chambre d'hôtel et d'autres clés dans Wallet à l'aide d'applications de messagerie telles que Messages et WhatsApp

Les équipes de développeurs continuent à travailler activement sur iPadOS 16.1, Apple propose également ce soir la Release Candidate pour les développeurs, elle corrige les derniers bugs avant la sortie officielle qui aura lieu la semaine prochaine.