Qu'est-ce que la fonctionnalité "Clean Energy Charging" qui arrive sur iOS 16 ?

Vous pensiez réellement que toutes les nouveautés étaient déjà accessibles et connues sur iOS 16 ? Apple nous réserve encore quelques surprises dans les futures mises à jour iOS 16.1 et probablement aussi iOS 16.2 ! Le géant californien proposera une nouvelle fonctionnalité baptisée Clean Energy Charging, comme son nom l'indique cela concernera la recharge de votre iPhone et un geste envers la planète. On vous explique tout.

Qu'est-ce que Clean Energy Charging ?

Dans les prochains mois, Apple offrira la fonctionnalité "Clean Energy Charging" sur l'ensemble des iPhone en circulation dans le monde (qui auront installé iOS 16). Il s'agit d'une nouveauté qui se concentrera à réduire l'empreinte carbone de la charge de votre iPhone !

Dans son communiqué pour annoncer le lancement d'iOS 16, voici comment Apple présente cette innovation dédiée à la protection de l'environnement :

La recharge d'énergie propre vise à réduire l'empreinte carbone de l'iPhone en optimisant les temps de charge lorsque le réseau utilise des sources d'énergie plus propres.

Au premier abord, on se dit : "c'est bien, Apple présente une nouveauté de plus qui s'inscrit dans ses engagements pour la protection de l'environnement", mais on ne peut s'empêcher de se demander : "comment Apple peut connaître le moment où le réseau électrique qu'on utilise propose de l'énergie propre ?".



Pour le moment, Apple n'a pas dévoilé sa méthode, mais le média 9to5mac semble avoir trouvé comment cela va fonctionner :

La dernière version d'iOS dispose d'un nouveau démon (un processus qui s'exécute en arrière-plan) qui collecte les données sur les émissions de carbone de l'autorité locale d'équilibrage de charge (comme l'EIE américaine) en fonction de l'emplacement de l'appareil. Ensuite, iOS télécharge une prévision d'émissions de carbone à partir d'un serveur. Avec toutes ces données combinées, le système contrôle quand Clear Energy Charging entre en action.



Par conséquent, iOS 16 attendra de charger l'iPhone à un moment où les réseaux électriques sont moins limités et où plus de capacité d'énergie propre est disponible.

Jusqu'ici, la seule fonctionnalité qui visait la batterie n'avait qu'un seul aspect environnemental, elle avait pour objectif de préserver la durée de vie de votre batterie afin d'éviter que vous ressentiez le besoin de la changer. Depuis un bon bout de temps, Apple propose la charge à 80% qui s'arrête puis reprend juste avant votre réveil. En réalité, le procédé est simple, votre iPhone apprend de vos habitudes et anticipe votre lever dans le but de reprendre la charge environ 1 heure avant.



Clean Energy Charging d'iOS 16 ira encore plus loin, car la fonctionnalité se servira d'informations qui se baseront bien au-delà de vos habitudes au quotidien !