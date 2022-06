Voici les fonctionnalités d’iOS 16 qui ne seront pas disponibles au lancement

Apple a annoncé iOS 16 lors du keynote de la WWDC 2022, en plus des autres firmwares et des premiers Mac M2, avec plusieurs grandes nouveautés. Parmi la liste des 240 nouveautés que l’on a établi, quelques unes ne seront pas disponibles dès que le système d'exploitation sera disponible en septembre prochain. L'année dernière, la même chose s'est produite avec plusieurs fonctions comme SharePlay, car elles n'étaient pas encore prêtes. En gardant cela à l'esprit, voici les fonctions que vous ne devriez pas obtenir sur iOS 16.0.

Live Activities

L'écran de verrouillage d'iOS 16 est sans aucun doute l'une des fonctionnalités les plus cool qui arriveront avec la sortie d’iOS 16, mais tout ce qu'Apple a présenté en avant-première avec lui ne sera pas disponible dans quelques mois. Selon la société, ces deux fonctionnalités arriveront plus tard dans l'année :

Activités en direct : Les activités en direct vous aident à rester au courant de ce qui se passe en temps réel, directement depuis votre écran de verrouillage ; les apps natives tout comme les apps tierces devront patienter pour utiliser l’API Live Activities qui permet de mettre à jour des notifications.

App Clips 2

Si les activités en direct n'arrivent pas avec la première version publique d'iOS 16, les App Clips nouvelle génération non plus. Les aperçus d’apps auront droit plus tard à une limite de taille accrue et des suggestions de localisation précises dans Spotlight et le widget Suggestions de Siri.

Freeform

Attendu pour iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura, l’app Freeform - un nouveau tableau blanc - sera également lancé plus tard cette année.

Avec l'appli Freeform, les utilisateurs disposeront d'une toile pour schématiser de nouveaux projets, avoir une collaboration en temps réel, tout en discutant via iMessage ou FaceTime. Ce tableau blanc dispose de beaucoup d'espace pour permettre à de nombreuses personnes de travailler ensemble en écrivant ou en dessinant.

Game Center

Game Center manquera également de nouveautés au lancement d'iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura, car ces deux fonctionnalités auront besoin d'un peu plus de temps :

SharePlay : Les jeux qui utilisent le support multijoueur de Game Center disposent de l'intégration SharePlay. Vous pouvez commencer à jouer automatiquement avec des amis lors d'un appel FaceTime;

: Les jeux qui utilisent le support multijoueur de Game Center disposent de l'intégration SharePlay. Vous pouvez commencer à jouer automatiquement avec des amis lors d'un appel FaceTime; Intégration de Contacts : Contacts affiche les profils Game Center de vos amis. Touchez-les pour voir ce qu'ils jouent et accomplissent dans les jeux.

Matter

Pour iOS 16 et tvOS 16, la prise en charge de Matter ne sera pas lancée avant un peu plus tard cette année. Matter est une nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente qui permettra aux accessoires de marques compatibles de fonctionner ensemble de manière transparente, sur toutes les plateformes. Matter vous permettra de choisir parmi encore plus d'accessoires de maison intelligente compatibles et de les contrôler avec l'application Maison et Siri sur les appareils Apple.

Les filtres concentration

Pour l'iPadOS 16, le filtre Focus, qui sera la possibilité de définir des limites dans les apps Apple comme Calendrier, Mail, Messages et Safari pour chaque réglages de concentration que vous activez, ne sera pas lancé avec la première version d'iPadOS 16.

Une liste qui peut évoluer

Il s’agit d’une première liste à partir des informations communiquées par Apple. Tout cela peut évoluer, certainement dans le mauvais sens avec d’autres évolutions qui pourraient être repoussées. Nous n’en sommes qu’à la bêta 1 d'iOS 16, nous en apprendrons sûrement davantage sur les fonctionnalités retardées avec les prochaines versions. La bêta 2 arrivera certainement vers le 14 juin.