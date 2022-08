Précommande, lancement des iPhone 14, sortie d'iOS 16... Voici les dates les plus probables !

Obtenir les nouveautés sur les futurs iPhone en avant-première grâce aux analystes et leakers, c'est une bonne chose. Avoir les dates pour la précommande, le lancement des futurs iPhone et le déploiement des mises à jour logicielles, c'est bien aussi ! Les experts des rumeurs dévoilent les probables dates à inscrire dans votre calendrier.

Cette année, Apple ira vite

Le 7 septembre à 19h00, le monde découvrira la prochaine gamme d'iPhone, Apple devrait présenter quatre modèles : un iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Cette conférence devrait également être l'occasion pour Apple de dévoiler les prochaines Apple Watch Series 8, quelques nouveautés seront de la partie et le catalogue s'enrichira d'une Apple Watch "Pro" qui sera ultra-résistante et qui visera essentiellement les clients adeptes de pratiques sportives à l'extérieur.



Tout cela est bien beau... Mais à quoi s'attendre pour les dates ?

Cette année, Apple devrait faire les choses rapidement, comme vous avez pu le voir, l'Apple Event de la rentrée est plus tôt que prévu, il est normalement planifié vers le 15-16 septembre, mais pas en 2022. En réalité, Apple se précipite pour éviter de réaliser un lancement des iPhone 14 en pleine récession.

Les précommandes des iPhone 14

Les bonnes habitudes ne changent pas. Le lancement des iPhone 14 se fera après une phase de précommande, les plus rapides pourront obtenir le dernier iPhone le jour de sa sortie via une livraison à domicile ou un retrait en Apple Store !



Selon Mark Gurman de Bloomberg, les précommandes pourraient commencer sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs le vendredi 9 septembre, soit seulement 2 jours après l'Apple Event. La firme de Cupertino estimerait que laisser 48 heures aux consommateurs n'empêche pas de faire son choix pour être prêt au moment de la précommande.



La précommande pourrait donc avoir lieu le vendredi 9 septembre à partir de 14h00 (heure française).

Le lancement des iPhone 14

Entre la précommande et le lancement, Apple laisse toujours une semaine s'écouler. Cela veut dire que les premières livraisons, la disponibilité sur internet et dans les boutiques physiques aura lieu dans la journée du vendredi 16 septembre.



Contrairement à certains lancements, Apple devrait rendre disponible l'ensemble de la gamme iPhone 14 sans exclusion d'un modèle. D'après les rumeurs, la production de masse a commencé dans les temps et les fournisseurs suivent à la perfection le rythme effréné des commandes d'Apple !

Déploiement d'iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16

iOS 16 est en bêta depuis la WWDC 2022 au mois de juin. Ces deux derniers mois, Apple a publié une multitude de bêtas pour éliminer un maximum de bugs. Les développeurs comme les testeurs publics ont permis à Apple d'accélérer d'une manière spectaculaire dans la finalisation d'iOS 16.



Selon quelques indiscrétions, il ne fait aucun doute qu'iOS 16 sera disponible pour le mois de septembre.

En réalité, la nouvelle version pourrait être déployée aux clients entre le lundi 12 septembre et le mercredi 14 septembre, la date n'est pas précise (pour le moment), mais on peut être sûr à 100%, que le déploiement aura lieu avant la commercialisation des iPhone 14.



En ce qui concerne watchOS 9 et tvOS 16, c'est le flou total. Les rumeurs sont incapables de dire si Apple a du retard ou si les programmes de bêtas avancent normalement.

Toutefois, comme watchOS 9 et tvOS 16 possèdent des évolutions "mineures", on peut imaginer que les développeurs n'ont pas dû avoir beaucoup de travail cet été avec les remontées des bêta testeurs.

Pour conclure à propos de ces deux versions logicielles à venir, une disponibilité au cours du mois de septembre est quasiment une certitude (sauf surprise de dernière minute).

Déploiement de macOS Ventura et iPadOS 16

Disons les choses clairement, les choses qui vont suivre ne vont pas vous plaire. Le programme de bêta de macOS Ventura est plus long que toutes les autres mises à jour, Apple a ajouté une tonne de nouveautés et la mise à jour exige énormément de travail de la part des développeurs. La firme de Cupertino a conscience qu'il est interdit de lancer macOS Ventura avec une instabilité ou des bugs, les Mac sont très utilisés dans l'univers professionnel et de l'éducation, les conséquences pourraient être dramatiques pour les entreprises et les établissements scolaires si macOS Ventura était mis en ligne dans la précipitation.



La future mise à jour pour les Mac devrait être lancée en octobre, comme ça a été le cas de nombreuses années auparavant.

Dans un sens, il vaut mieux qu'Apple perfectionne au maximum macOS Ventura avant le déploiement.



Pour iPadOS 16, c'est la douche froide. Mark Gurman de Bloomberg a expliqué dans un précédent rapport qu'Apple avait accumulé un retard sur le programme de bêta de la future mise à jour pour les iPad.

Stage Manager qui est un nouvel outil multitâche sur lequel Apple a travaillé pour l'iPad, serait l'un des facteurs contribuant au retard de la sortie d'iPadOS 16, la fonctionnalité est jugée instable et nécessite plus de travail pour les développeurs.

Cela reste des rumeurs...

Toutes les dates mentionnées dans cet article ne se basent que sur des indiscrétions, les informations officielles arriveront à la fin de l'Apple Event après la présentation de toutes les nouveautés matérielles.

Avant de prendre une journée de congé ou un RTT pour aller à l'ouverture de l'Apple Store à côté de chez vous (oui, il y a des personnes à fond avec les nouveautés Apple...), attendez de préférence l'officialisation d'Apple.



