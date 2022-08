Apple veut annoncer les iPhone 14 tôt pour éviter l'impact de la récession

Il y a moins de 24 heures, Bloomberg rapportait qu'Apple aurait prévu d'annoncer le nouvel iPhone 14 le 7 septembre, soit une semaine avant la date "normale" que nous avions partagé il y a quelques mois. Le rapport précisait que la société de Tim Cook voulait "mettre à jour son produit phare de manière précoce", et l'analyste Ming-Chi Kuo pourrait avoir une réponse à cela.

Un lancement anticipé pour éviter d'avoir des clients sans argent

Sur son compte Twitter, l'analyste a partagé que "la date d'annonce/expédition de l'iPhone 14 pourrait être antérieure à celle de l'iPhone 13/12, ce qui pourrait être l'une des raisons pour lesquelles Apple a offert des perspectives positives pour le 3e trimestre 2022 lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats." En plus de cela, l'analyste parle également du risque de récession mondiale :

Le risque de récession mondiale est toujours croissant et imprévisible, donc annoncer/expédier l'iPhone le plus tôt possible peut minimiser l'impact du risque de récession sur la demande.

Par rapport à tous les autres acteurs du marché, Apple a réussi à minimiser l'effet de la pénurie de composants sur la chaîne d'approvisionnement sur la plupart de ses lancements de produits. Bien sûr, certains appareils tels que le Studio Display et les nouveaux MacBook M2 ont un peu souffert de la disponibilité, mais la société de Cupertino a réussi à bien gérer les expéditions d'iPhone.



Dans un rapport précédent, l'analyste a déclaré que les prévisions d'expédition d'iPhone 14 des fournisseurs de composants de 90 millions d'unités au second semestre 2022, guidé par une forte demande en Chine. Voilà qui pourrait dissiper les inquiétudes concernant la baisse du reste des commandes d'iPhone 14 après le lancement - comme cela s'est produit avec l'iPhone SE de troisième génération. Les ventes ont rapidement décliné.



Dans quelques semaines, Apple devrait apporter l'une des mises à niveau les plus importantes à l'iPhone. Avec un nouveau modèle Max à la place de l'iPhone 14 Mini, elle proposera les modèles de base avec des batteries et des écrans plus grands, tandis que la société est censée apporter des tonnes de changements à ses téléphones haut de gamme. Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max devraient, selon les rumeurs, présenter un nouveau design sans encoche, une caméra principale de 48 mp, une caméra frontale remaniée, la puce A16, un écran toujours actif et ... une augmentation de prix.



Allez, encore trois semaines à patienter !