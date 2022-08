Apple prévoit d'organiser le keynote des iPhone 14 le 7 septembre

Apple prévoit d'organiser son premier keynote d'automne le mercredi 7 septembre, d’après les informations de Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg. L'événement sera axé sur les modèles d'iPhone 14 et l'Apple Watch Series 8. Mais il pourrait y avoir également d’autres produits renouvelés, comme les AirPods Pro 2.

Les nouveautés Apple de la rentrée

Les modèles standards de l'iPhone 14 devraient subir peu de changements, mais les modèles iPhone 14 Pro comprendront une mise à jour importante des appareils photo avec un capteur principal de 48 Mp, la suppression de l'encoche en faveur d'une découpe en forme de pilule et de trou, une puce A16, et plus encore comme l’écran toujours allumé.



Apple prévoit de sortir un total de quatre modèles d'iPhone 14, dont un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Comme vous le voyez, il n'y aura pas d'iPhone 14 mini de 5,4 pouces, car les iPhone 12 et 13 mini ne se sont pas vendus aussi bien que prévu.



Du côté des montres, trois modèles d'Apple Watch sont en préparation, dont la nouvelle Apple Watch Series 8, une Apple Watch SE 2 et une toute nouvelle Apple Watch 8 Pro qui devrait présenter un boîtier plus grand, un design actualisé et une construction plus robuste.



Il est également prévu de présenter un nouvel iPad à bas prix, des modèles d'iPad Pro mis à jour, un Mac Pro équipé d’une puce M2 et bien d'autres choses encore, mais ces appareils pourraient être conservés pour un deuxième keynote en octobre.

Retenez la date du 7 septembre

Si Apple a effectivement prévu un événement le 7 septembre 2022, nous pouvons nous attendre à recevoir des invitations officielles environ une semaine avant, juste avant la fin du mois d'août. Apple a déjà préparé l'événement préenregistré, le keynote étant donc encore une fois virtuel.

Un lancement le 16 septembre ?

Enfin, selon Gurman, Apple a demandé à certains employés du secteur de la vente au détail de se préparer à la sortie d'un nouveau produit le vendredi 16 septembre, ce qui suggère que les nouveaux modèles d'iPhone et d'Apple Watch pourraient être commercialisés à cette date.



De notre côté, nous avions eu vent d’un keynote le 13 septembre… nous verrons bien ce qu’il en est dans quelques jours maintenant.