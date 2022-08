L'iPad 10 et l'iPad Pro M2 annoncés lors d'un keynote en octobre ?

Nous pourrions être à seulement deux mois d'un tout nouveau modèle de base d'iPad, ainsi que du renouvellement du modèle le plus haut de gamme, l'iPad Pro.



D'après le leaker yeux1122, qui a un bilan mitigé quand il s'agit de prédictions autour des produits d'Apple, la société va lancer un iPad 10 de base redessiné lors d'un événement en octobre aux côtés d'un iPad Pro mis à niveau avec le processeur M2.

Un iPad 10 plus connecté que jamais

En plus de la refonte du design que l'on a vu il y a quelques semaines l'iPad 10 serait doté d'un port USB-C, d'un processeur A14 Bionic et prendra en charge la connectivité 5G. C'est peu ou prou ce qu'on avait entendu la semaine dernière, ainsi qu'en juin.



Vous trouverez ci-dessous la liste complète des fonctionnalités qui, selon la fuite, seront intégrées au nouveau modèle de base de l'iPad :

Un nouveau design légèrement plus fin

Un cadre plat et une caméra arrière en saillie.

Écran plus grand que celui des générations précédentes

Puce A14 Bionic

Modem 5G

Port USB-C

Suppression de la prise jack de 3,5 mm

Annoncé à la fin du mois d'octobre

Si les rumeurs et les rendus en fuite sont exacts, les changements apportés au modèle de base de l'iPad seraient les plus importants depuis des années. Le design actuel existe quasiment depuis 2010, sauf qu'il est plus fin et légèrement plus grand que l'iPad original.

Un iPad Pro 2022 avec puce M2

Apple a annoncé l'iPad Pro M1 en avril 2021 avec un écran mini-LED de 12,9 pouces et la puce en silicium d'Apple M1. Le lancement de l'iPad Pro plus récent et plus puissant avec M2 coïncidera probablement avec le lancement d'iPadOS 16, qui devrait être lancé en octobre plutôt qu'en septembre avec l'iPhone 14 et iOS 16. iPadOS 16 comprend plus de raffinements et de fonctionnalités mineures pour les iPad, comme des améliorations dans Messages, Mail, Safari, et plus encore.



Pour les iPad dotés de puces de série "M", Apple propose Stage Manager sur iPadOS 16, qui permet aux utilisateurs d'exécuter plusieurs apps dans des fenêtres, se chevauchant les unes les autres, avec une prise en charge des écrans externes. Outre les performances de la puce M2 et de Stage Manager dans iPadOS 16, de précédentes rumeurs ont suggéré que l'iPad Pro 2022 pourrait bénéficier d'une charge MagSafe sans fil.

Rendez-vous en octobre pour le keynote

Il faudra probablement attendre octobre pour savoir ce qu'il en est du modèle de base de l'iPad et de l'iPad Pro M2, mais un autre événement aura lieu le mois prochain pour nous faire patienter. En effet, Apple devrait organiser un keynote pour les iPhone 14, l'Apple Watch 8 et les AirPods Pro 2, notamment.