iPadOS 16 devrait être repoussé à octobre

La mise à jour iPadOS 16 prévue initialement au mois de septembre devait apporter un grand lot de nouveautés pour les propriétaires d'iPad compatibles. Cependant, le rêve de voir une sortie en septembre vient d'être littéralement anéanti par une sérieuse rumeur qui affirme que la sortie a été repoussée à... octobre !

Pas d'iPadOS 16 en même temps qu'iOS 16 ?

L'information nous vient directement de Bloomberg, le média américain assure avoir obtenu comme information qu'Apple a décidé en interne de repousser la période de disponibilité d'iPadOS 16. La mise à jour devait sortir en même temps qu'iOS 16, watchOS 9, macOS 13 Ventura et tvOS 16, c'est-à-dire en septembre, mais Apple estime aujourd'hui que la nouvelle version majeure pour les iPad ne pourra pas être prête à la fin du mois de septembre.

Stage Manager qui est un nouvel outil multitâche sur lequel Apple a travaillé pour l'iPad, serait l'un des facteurs contribuant au retard de la sortie d'iPadOS 16, la fonctionnalité est jugée instable et nécessite plus de travail pour les développeurs. Si la sortie est reportée, Apple aura plus de temps pour se concentrer sur la finalisation d'iOS 16 avant de s'intéresser au développement d'iPadOS 16.



Pour le moment, Apple n'a pas encore confirmé cette information, nous devrions avoir l'officialisation du retard lors de l'Apple Event qui aura lieu au début ou à la mi-septembre. D'ici là, il sera intéressant d'observer le rythme des futures bêtas d'iPadOS 16, si celle-ci ralentit alors que les bêtas d'iOS 16 conservent leur rythme de publication habituelle, cela signifia que les informations obtenues par Bloomberg sont confirmées.