Palera1n devrait être le premier jailbreak iOS 16

L'équipe derrière Palera1n, un outil qui permet actuellement le jailbreak iOS 15 de certains iPhone et iPad, pourrait bientôt supporter iOS 16 et iPadOS 16.



Celui qui est basé sur une faille matérielle, appelée checkm8, avait déjà surpris tout le monde en doublant le célèbre Coolstar qui peine à sortir son jailbreak iOS 15, Cheyote.

Palera1n premier sur le jailbreak iOS 16 ?

Dans un tweet partagé hier, l'équipe de Palera1n s'est, en quelque sorte, parée de la tunique du Père Noël, pour annoncer le support imminent d'iOS 16 pour tous les appareils possédant une puce A9, A10 ou A11. Une excellente nouvelle pour les personnes qui sont passées sous iOS 16 et qui souhaite avoir un accès complet à leur téléphone, tout en pouvant installer des tweaks et des thèmes pour personnaliser son iPhone. En revanche, il y a un petit bémol. Les développeurs ont noté que l'utilisation du code d'accès ne sera pas possible avec la première version, une limite que de nombreux outils ont connu, avant de trouver une solution de contournement plus tard.

Coming soon to a 16.x checkm8 device near you.



(also happy Thanksgiving!) — palera1n (@palera1n) November 24, 2022

L'équipe de Palera1n précise cependant que cette mise en garde ne concerne pas les utilisateurs d'appareils A9-A9X, ce qui est déjà le cas sur d'autres jailbreaks, y compris checkra1n qui s'occupe d'iOS 14.

Voici la liste des appareils éligibles à Palera1n :

iPhone X

iPhone 8 / iPhone 8 Plus

iPhone 7 / iPhone 7 Plus

iPhone 6s / iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPod touch (7e génération)

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5ème génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération, 2019)

iPad Pro 10,5 pouces (2017)

iPad Pro 9,7 pouces (2016)

iPad Pro 12,9 pouces (2015)



Toujours est-il que cette bonne nouvelle devrait redonner un peu d'espoir à la communauté du jailbreak qui était en perte de vitesse depuis la sortie d'iOS 15. Apple a grandement amélioré la sécurité de son système d'exploitation ces dernières années, obligeant les hackers à revoir leurs techniques et à se surpasser pour débloquer les appareils Apple. Sans oublier que le programme Bug Bounty lancé en 2016 par la firme de Cupertino rémunère très bien les chercheurs qui partagent les failles qu'ils trouvent.



Si vous êtes intéressés par le jailbreak, sachez que notre site iPhoneTweak propose déjà un tutoriel palera1n.



Qui attend un jailbreak iOS 16 parmi vous ? Si oui, pour quelles raisons ?