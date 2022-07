Le premier outil de jailbreak iOS 15 arrive avec Cheyote

Si iOS 16 arrive à grand pas, le jailbreak iOS 15 n'est toujours pas disponible. Mais cela devrait changer très prochainement avec l'arrivée de Cheyote, la mise à jour de Taurine pour iOS 15. Encore une fois, c'est l'équipe Odyssey qui s'en charge, elle qui depuis iOS 13 nous propose des outils faciles pour déverrouiller complètement un iPhone ou un iPad.

Le jailbreak iOS 15 arrive avec Cheyote

La Odyssey Team, qui fournit donc des solutions de jailbreak pour les iPhones et iPads fonctionnant entre iOS 13 et iOS 14, a partagé les premières images d'un nouvel outil de jailbreak appelé "Cheyote" qui fonctionne avec iOS 15. Comme vu sur iPhoneTweak hier, cet outil est bien avancé et devrait sortir "dans un avenir proche." Malheureusement, l'outil Cheyote a quelques limitations, car il ne fonctionnera qu'avec les versions d'iOS 15.0 à iOS 15.1.1, qui a été publié en novembre 2021.



L'équipe dit avoir travaillé pour étendre le support aux versions jusqu'à iOS 15.4.1, mais il faudra se montrer patient car Apple a apporté des modifications internes à iOS pour rendre le processus de jailbreak encore plus difficile avec les dernières versions du système d'exploitation.



Pour ceux qui ne sont pas familiers, le processus de jailbreak supprime les restrictions logicielles sur les appareils iOS afin que l'utilisateur puisse accéder aux fichiers système et les modifier, ce qui permet toutes sortes de modifications telles que les tweaks, les thèmes et le sideloading d'applications en dehors de l'App Store.

Quelle compatibilité pour Cheyote

Une fois que Cheyote sera disponible, il sera le premier outil de jailbreak à fonctionner avec les derniers iPhone 13 et iPad mini 6, car ces appareils ont été introduits avec iOS 15 et iPadOS 15. Par contre, il faudra que ces derniers n'aient pas été mis à jour récemment.



Bien évidemment, avec la sortie officielle d'iOS 16 attendue en septembre, un outil de jailbreak pour iOS 15 est forcément moins attendu. Néanmoins, les amateurs de jailbreak seront ravis de pouvoir retrouver leurs bonnes vieilles habitudes pour personnaliser le système jusqu'au dernier pixel.