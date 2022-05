Cydia finalement autorisé à faire un procès à Apple

Le créateur de Cydia l'a mauvaise contre Apple depuis de nombreuses années. Il y a six mois, Saurik a vu la juge refuser sa première demande de procès, jugée hors délai de prescription. Après rectification de celle-ci, elle est maintenant recevable et va lui permettre d'avoir un procès en justice contre Apple.

Apple x Cydia : le nouveau procès qui va faire du bruit

Une affaire qui commence à durer ! Il y a plus d’un an, le créateur de Cydia, premier magasin d'applications non officiel pour les appareils iOS jailbreakés, a déposé une plainte en justice contre Apple. La raison, les fameuses pratiques anticoncurrentielles du géant américain avec sa boutique d'applications, l'App Store.



Avant que le procès ne se lance, la juge Yvonne Gonzalez, qui était également à la tête du procès Apple VS Epic Games, avait la lourde tâche d'annoncer si la plainte est recevable ou non. En début d'année, elle avait donné raison à Apple en rejetant la plainte du créateur de Cydia. Cependant, elle l'avait autorisé à en déposer une nouvelle seulement si les réclamations n'étaient pas hors délai de prescription. Saurik, Jay Freeman de son vrai nom, créateur de Cydia, l'a bien évidemment modifiée dans la foulée.

Pour la faire simple, la première plainte concernait les années 2008-2009, d'où le terme "hors délai de prescription" alors que la deuxième se concentre sur 2018-2021. Ce vendredi, la juge Gonzalez a accepté cette "nouvelle version". Apple a donc échoué sur sa seconde tentative en voulant à nouveau jouer sur ce terrain pour faire annuler le procès.



La plainte étant dorénavant recevable, Freeman va pouvoir pleinement se concentrer sur la préparation de ce nouveau procès antitrust impliquant Apple. Pour rappel, la boutique d'applications de Cydia est apparue en 2008, avant même l'App Store, permettant d’étendre les possibilités de l’iPhone avec des tweaks. Une nouvelle affaire qui s'annonce forte en rebondissements.



