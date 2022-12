L'équipe de Palera1n sort le premier jailbreak iOS 16

Si Apple a travaillé dur pour considérablement augmenter la sécurité de ses systèmes d'exploitation et de ses appareils, les hackers ont fini par trouver une solution. Les experts auront mis un temps fou à trouver une solution pour iOS 15, le jailbreak étant sorti après l'avènement d'iOS 16, mais les gars de Palera1n ont rapidement enchaîné pour publier une version qui est capable de jailbreaker un iPhone ou iPad sous iOS 16. Comme vu sur iPhoneTweak en début de semaine, il s'agit d'un outil limité à quelques modèles comme l'iPhone X.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, le processus de jailbreak supprime les restrictions logicielles sur les appareils iOS afin que l'utilisateur puisse accéder et modifier les fichiers système, ce qui permet toutes sortes de modifications telles que les modifications de comportement, les thèmes et le chargement d'applications en dehors de l'App Store (sideloading). Apple, bien sûr, s'est toujours opposé au processus de jailbreak de ses appareils.

Le jailbreak palera1n est basé sur checkm8, un exploit découvert en 2019. La faille est considérée comme "unpatchable" car il a été trouvé dans le bootrom des puces d'Apple, de l'A5 à l'A11 Bionic. Bien sûr, Apple peut modifier d'autres parties du système pour empêcher les pirates de tirer parti de cet faille matérielle, mais la société ne peut rien faire pour le corriger de façon permanente sur les anciens appareils.



Selon les développeurs à l'origine du nouvel outil de jailbreak, celui-ci fonctionne avec toutes les versions du système d'exploitation, d'iOS 15.0 à iOS 16.2, qui a été publié cette semaine pour les utilisateurs. Il est d'ailleurs certainement compatible avec la version bêta d'iOS 16.3 d'hier.



Cependant, il convient de noter que la liste des appareils affectés par l'exploit checkm8 qui peuvent également exécuter iOS 16 n'est pas longue.

palera1n has been updated with iOS 16 support for A11 devices and lower!



On iOS 16, the device must have never had a passcode set since restoring (only on A10+, A9 is not affected), and dev mode must be enabled.