Un jailbreak iOS 14.8 avec unc0ver 8 mais limité à l'iPhone 11

Il y a 1 heure

Jailbreak et Cydia

Medhi Naitmazi

3



Sans crier gare, l'équipe derrière Unc0ver vient de proposer une nouvelle version de son outil de jailbreak iOS 14. Numérotée 8.0, celle-ci propose toujours un jailbreak untethered, c’est-à-dire qui ne nécessite plus de relancer la procédure après chaque redémarrage, mais cette fois pour iOS 14.6 à iOS 14.8. Alors qu'on attendait plutôt des nouvelles du jailbreak iOS 15, il faut se contenter de la dernière mouture d'iOS 14 et ce, sur un iPhone 11 maximum.

Une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore craqué pour iOS 15.

Une version untethered du jailbreak iOS 14.8

Comme expliqué ce matin sur iPhoneTweak, la version 8 de unc0ver est une bonne nouvelle mais avec quelques limitations. Le hacker Pwn20wnd a en effet étendu le support de son outil à iOS 14.6, iOS 14.7 et iOS 14.8, alors qu'il était jusqu'ici plafonné à iOS 14.3. De plus, sont éligibles les iPhone et iPad équipés des puces A12 et A13 d'Apple. Cela signifie que les iPhone 12 n'y ont pas (encore) droit, sans parler des iPhone 13 qui sont livrés d'office avec iOS 15 et donc hors scope pour le moment.

C'est évidemment par le biais de Twitter que Pwn20wnd a annoncé la "version 8.0.0" hier soir, un logiciel intégrant toujours Fugu14 de Linus Henze pour profiter d'un jailbreak illimité sans besoin de resigner tous les sept jours.

unc0ver v8.0.0 is NOW OUT with iOS 14.6-14.8 support for A12-A13 iPhones. https://t.co/CRHrWkpeoL — @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) December 29, 2021

Voici la liste des appareils compatibles :

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone SE 2e génération

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPad mini 5e génération

iPad Air 3e génération

iPad 8e génération

iPad 9e génération

Si vous étiez passé à iOS 15, il existe une solution pour revenir à iOS 14.8 avec le profil OTA (cf https://dhinakg.github.io/delayed-otas.html) qui peut toujours être signé.



Enfin, notons que unc0ver v8.0.0 ajoute également le support de Fugu14 pour l'iPhone 12 sous iOS 14.3.

Comment mettre à jour le jailbreak Unc0ver ?

Si vous avez déjà Unc0ver sur iPhone ou iPad, chaque mise à jour de l'outil nécessite simplement sa suppression puis sa réinstallation en suivant les quelques étapes décrites ci-dessous.

Tuto Unc0ver 8.0

Depuis un ordinateur

Voici la version courte du tuto depuis un Mac ou PC :

Téléchargez AltServer (https://altstore.io/) sur votre ordinateur Mac / PC

(https://altstore.io/) sur votre Branchez votre iPhone ou iPad

ou Lancez AltServer

Installez AltStore sur votre appareil en vous connectant à l’aide de vos identifiants Apple

sur votre appareil en vous connectant à l’aide de vos identifiants Apple Ouvrez l'application Mail pour activer l'extension AltStore

pour activer l'extension Validez le profil installé dans Réglages > Général > Gestion de l'appareil

Téléchargez Unc0ver sur la unc0ver.dev depuis votre appareil à jailbreaker

Ouvrez unc0ver via l' AltStore pour l'installer

pour l'installer Rentrez à nouveau vos identifiants Apple

Et voilà, vous avez le jailbreak iOS 14.8 !

Depuis l'iPhone ou l'iPad

Pour ceux qui veulent le faire directement depuis leur appareil mobile, il sera bientôt possible de télécharger et installer le fichier .ipa en passant par un service d'hébergement de packages tel que :

Ensuite, il faudra réaliser les quelques étapes suivantes :