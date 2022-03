Des utilisateurs ouvrent une cagnotte pour le jailbreak iOS 15

Il y a 2 heures

Jailbreak et Cydia

Medhi Naitmazi

5



Dans le but de motiver les développeurs à créer et à publier un outil de jailbreak compatible avec iOS 15 et iPadOS 15, des utilisateurs se sont regroupés pour organiser une cagnotte qui récompensera celui qui parviendra à fournir le logiciel nécessaire à la communauté. Le jailbreak iOS 15 est au point mort, CoolStar expliquant récemment que les nouvelles restrictions d'Apple compliquaient sérieusement la tâche des hackers.

Une prime pour les hackers les plus connus

La cagnotte, qui a été publiée sur le Reddit /r/jailbreak ce week-end, a déjà recueilli plus de 5 000 dollars d'engagements, avant d'être fermée et re-distribuée entre deux Patreon pour Coolstar et Pwn20wnd, les deux plus actifs dans le monde du jailbreak.



Les exigences pour recevoir la prime sont :

Le jailbreak doit prendre en charge iOS 15.0-15.1.1 et 15.2 beta 1 avec une application complète de gestion de paquets comme Cydia, Sileo ou Zebra.

Sans accès root, car nous nous attendons à ce que tous les jailbreaks semi-untethermiques sur iOS 15 et iPadOS 15 soient ainsi en raison de la nouvelle mesure d'atténuation de la sécurité SSV (secure system volume) d'Apple.

Pas de calendrier précis, car l'organisateur de la cagnotte reconnaît que les développeurs de jailbreak potentiels ne doivent rien à la communauté.

Selon la publication, les fonds peuvent être distribués au développeur de jailbreak en utilisant toute méthode que la majorité de la communauté juge appropriée. Parmi les donateurs, on trouve des centaines de petits dons de 10 à 50$, mais aussi quelques uns qui promettent plus de 1000$. Il sera intéressant de voir si les contributions continuent à faire grimper le montant de la prime rapidement, démontrant que l'intérêt pour le jailbreak est toujours là.



Pour comprendre ce qui a poussé ces utilisateurs, il faut rappeler que cela intervient environ une semaine après la publication d'un exploit du noyau pour iOS 15-15.1.1, qui semble également prendre en charge iOS 15 et iPadOS 15.2 bêta 1. Jusqu'à présent, CoolStar de l'équipe Odyssey est le seul à avoir reconnu publiquement qu'il cherche activement à réaliser un jailbreak avec cette faille. Et ce, avant que l'on évoque une prime pour la réalisation d'un outil.



Avez-vous l'intention de contribuer à ce "bounty" pour le jailbreak iOS 15 ?