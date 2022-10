La version iOS 15.7.1 casse Face ID pour certains utilisateurs d'iPhone

La version 15.7.1 d'iOS mise à disposition en début de semaine semble empêcher Face ID de fonctionner sur certains iPhone, selon les rapports des utilisateurs sur Reddit et Twitter. Les modèles concernés incluent les modèles iPhone 12 Pro et iPhone 13 Pro, mais il est fort possible que d'autres téléphones soient également impactés.

Plus de reconnaissance faciale

Les utilisateurs concernés qui tentent de réinitialiser Face ID sur leur iPhone reçoivent une erreur "Face ID n’est pas disponible", ce qui entraîne une rupture totale de la reconnaissance faciale et l’impossibilité de configurer la fonctionnalité. La cause de ce problème n'est pas claire et on ne sait pas si Apple est au courant du problème. Pour le moment, la firme n’a fait aucun commentaire à ce sujet.

Les "Release Candidates" sont généralement par être identiques à la version finale des mises à jour d'iOS, mais il est possible qu'Apple publie une nouvelle RC avec une correction sur ce point avant la sortie d'iOS 15.7.1 prévue pour la semaine prochaine.



Pour les utilisateurs qui ne sont pas intéressés par le passage vers iOS 16, il est donc important qu'Apple règle ce problème dans iOS 15.7.1. Certains appareils sont également bloqués suriOS 15, notamment l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus, l'iPhone SE de première génération, l'iPod touch de septième génération, l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Ils n’ont donc pas le choix, mais n’ont pas Face ID.