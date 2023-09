Le port USB-C de l’iPhone 15 pourrait être un frein à l’achat pour certains

Ce débat autour de la connectique n’est pas nouveau, depuis la sortie de l’iPhone 12 Pro, de nombreux utilisateurs avaient exprimé leur souhait de voir Apple adopter le port USB-C , mettant en avant sa polyvalence et sa compatibilité universelle. Cependant, le manque de flexibilité, souvent attribué à Apple, a longtemps freiné cette transition. Pourtant, tout n’est pas sombre pour la firme de Cupertino. Si le taux de renouvellement de l’iPhone 15 venait à être affecté par cette décision, Apple pourrait trouver du réconfort ailleurs. En effet, l’adoption de l’USB-C pourrait attirer des utilisateurs d’Android vers iOS, séduits par cette uniformisation des connectiques.

Lors de l’annonce de sa prochaine gamme d’iPhone, Apple va révéler un changement majeur de connectique : la disparition du port Lightning au profit du port USB-C, désormais omniprésent sur les smartphones Android. Ce choix (obligé par l’Union européenne) a suscité de vifs débats et pourrait avoir des répercussions sur les décisions d’achat des fidèles de la marque. Selon l’analyste d’UBS, David Vogt, ce changement de connectique “brutal” d’une génération d’iPhone à une autre pourrait provoquer un fort ralentissement dans les renouvellements d’iPhone. La raison est simple : les clients Apple, attachés à l’écosystème de la marque, pourraient hésiter à mettre à niveau leur iPhone actuel pour éviter de remplacer la totalité de leurs câbles et accessoires compatibles Lightning.

Globalement, l’introduction du port USB-C sur l’ensemble de la gamme iPhone 15 est une bonne nouvelle, car cela va faciliter la vie des utilisateurs qui pourront utiliser les câbles et accessoires USB-C vendus pour tous les smartphones Android. Toutefois, ce changement pourrait aussi être une mauvaise chose, un analyste vient d’estimer qu’une personne « pleinement dans l’écosystème Apple » avec plusieurs accessoires Lightning pourrait être démotivé à l’idée de passer à l’iPhone 15 et de devoir abandonner ses accessoires Lightning.

