Le lancement de l'iPhone 15 pourrait être retardé en octobre

Coup de froid du côté de l'iPhone 15. Selon Wamsi Mohan, analyste mondial des valeurs mobilières à la Bank of America, le lancement de la nouvelle gamme de téléphones d'Apple pourrait être retardé de quelques semaines, repoussant ainsi le début de la commercialisation au-delà de la période habituelle de septembre. Cette prédiction est basée sur des vérifications effectuées dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple.

Un retard possible sur l'iPhone 15

Mohan explique à nos confrères de Barrons qu'il s'attend à ce que le lancement se déroule au quatrième trimestre, c'est-à-dire entre octobre et décembre, et craint que les prévisions pour le troisième trimestre ne déçoivent les analystes de Wall Street en raison de ce possible retard. En conséquence, il prévoit un chiffre d'affaires de 87,1 milliards de dollars pour le trimestre de septembre, ce qui est nettement inférieur au consensus de 91,6 milliards de dollars, même avec un avantage de 2,5 % dû aux taux de change favorables. Les ventes d'iPhone pour le trimestre de septembre sont également estimées à 48 millions d'unités, en deçà des prévisions de la bourse américaine à 51 millions.

Cependant, l'analyste n'a pas fourni de raison spécifique pour le retard prévu du lancement de l'iPhone 15, et il n'y a pas eu d'autres indications provenant d'autres sources suggérant que la prochaine gamme phare d'Apple ne sera pas disponible en septembre. Par conséquent, il est important de prendre cette prédiction avec prudence, car la situation peut évoluer.



L'année dernière, Apple a annoncé l'iPhone 14 dès le 7 septembre. L'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et le Pro Max ont ensuite été mis en vente le 16 septembre, mais l'iPhone 14 Plus n'a pas été lancé avant le 7 octobre, apparemment en raison des perturbations de production causées par les confinements chinois.



Cette année, Apple devrait s'en tenir à la même stratégie de quatre gammes d'iPhone, en sortant un iPhone 15, un iPhone 15 Plus, un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Pro Max, les modèles d'iPhone 15 Pro étant à nouveau censés inclure des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans les appareils iPhone 15 plus abordables. On parle de la puce A17, d'un châssis en titane, de nouveaux capteurs photos et d'un zoom périscopique 6x sur le "Pro Max".