Certains iPhone 15 ont des problèmes de Bluetooth persistants

Une poignée de clients continuent d'avoir des soucis de Bluetooth avec leur iPhone 15, près de six mois après le lancement de la gamme et de nombreuses mises à jour logicielles. Évoquée dès octobre 2023, la perte de connexion sans fil semble se poursuivre en 2024 comme l'indiquent plusieurs plaintes sur les forums d'Apple.

Concrètement, certains appareils ont du mal à maintenir la connexion avec des appareils "anciens", tels que des systèmes embarqués en voiture ou des casques sans fil. La musique se coupe sans prévenir, tout comme les appels téléphoniques.

Si la plupart des plaintes proviennent d'utilisateurs d'iPhone 15 qui tentent d'appairer leur téléphone à des appareils ayant un certain âge, d'autres rencontrent également des problèmes avec des produits "modernes" tels que les AirPods et les produits Beats. Un extrait tiré du forum Apple :

Je suis passé du 15 plus au 15 pro max (c'est idiot mais j'ai changé d'opérateur donc je l'ai eu gratuitement) et j'ai des connexions bluetooth épouvantables. Le bluetooth de la voiture fonctionne bien. Mais sur mes AirPods Max et mes Beats Studio Buds, ma musique se coupe et se reconnecte et les appels tombent au bout de 5 à 10 minutes. J'ai fait toutes les réinitialisations. J'espère que nous recevrons bientôt une mise à jour du logiciel.