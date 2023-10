Le WiFi pose problème sur certains iPhone 15 sous iOS 17

Si le Wi-Fi de votre iPhone vous pose quelques problèmes, sachez que vous n'êtes pas seul et que cela pourrait être lié à iOS 17.



À chaque version majeure d'iOS, les utilisateurs trouvent des bugs étranges qui sont généralement corrigés par des mises à jour logicielles ultérieures. Après la surchauffe des iPhone 15 Pro, voici peut-être le prochain sujet : la connexion Wi-Fi sous iOS 17, en particulier avec les modèles d'iPhone 15.

Un problème de Wi-Fi

La connexion Wi-Fi est semble-t-il capricieuse chez certains clients depuis le passage à iOS 17 et / ou à l'iPhone 15 (livré directement avec iOS 17). Que ce soit des déconnexions intempestives, une connexion excessivement lente ou l'absence totale de chargement du contenu, tout ça est loin d'être normal.

À la rédaction, nos trois modèles de test fonctionnent très bien (Les deux "Pro" ne chauffaient pas non plus), mais plusieurs lecteurs nous ont posé des questions à ce sujet par email et sur Facebook. Pour s'en assurer, nous avons parcouru les réseaux sociaux et l'on trouve des messages similaires sur Reddit, X (ex Twitter) et les forums Apple.



Les personnes concernées ont évidemment vérifier la qualité de leur réseau, et les autres appareils n'ont aucun mal à charger du contenu. En fait, parmi les témoignages, l'autre appareil qui est cité est l'iPad Pro M2. C'est étrange, mais le seul point commun qu'il a avec l'iPhone 15 Pro, c'est sa compatibilité avec le Wi-Fi 6E. Nous pensons qu'il s'agit d'une piste à étudier pour Apple, nous avons contacté la société en ce sens.



Une solution temporaire

Parmi les rapports, un utilisateur a expliqué avoir résolu temporairement le problème en modifiant les réglages de son routeur Unifi UDR afin de modifier la largeur de bande utilisée :

Accédez à la console web de votre UDR Unifi.

Ouvrez l'application Réseau dans la console.

Allez à Paramètres.

Ouvrez vos paramètres Wi-Fi.

Dans les paramètres AP globaux, réduisez la radio 5 GHz à une largeur de canal de 80 MHz.

Sauvegardez les paramètres.

Vous devriez maintenant être en mesure de vous connecter et d'accéder à Internet sur votre iPhone 15 Pro/Pro Max.

Une nouvelle mise à jour corrective à venir ?

Si Apple n'a pas encore commenté la situation, il semble que le problème, actuellement limité à un petit nombre de personnes, soit sérieux. Il est fort probable que la société américaine propose rapidement un nouveau firmware, iOS 17.0.4 par exemple, afin de permettre aux clients de profiter de leur iPhone 15 sous iOS 17.



Et vous, tout fonctionne en Wi-Fi sur votre iPhone ? Rappelons qu'un système WiFi 6E Mesh permet de booster votre connexion à la maison.