iSoft v8.1.7 : une mise à jour pour iOS 17 et l'iPhone 15

Une fois de plus, la règle est respectée. iSoft, notre application officielle, se met à jour après la sortie des nouveaux iPhone 15 et d'iOS 17. L'occasion de vous rappeler qu'elle permet de suivre l'actualité Apple le plus confortablement du monde depuis un iPhone, iPod, iPad ou un Mac.

Nouvelle version 8.1.7

Comme demandé par certains fidèles, la nouvelle version 8.1.7 se charge de supporter complètement les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Bien que les résolutions d'écran ne changent pas cette année, nous devions utiliser Xcode 15 et le SDK d'iOS 17 pour que ceux qui partagent leur appareil dans la signature des commentaires puissent être correctement représentés.

Outre la reconnaissance des iPhone 15, nous avons également amélioré l'expérience des keynotes. Quand un article renvoie vers notre page keynote, l'application vous mènera désormais à bon port. Jusqu'à présent, un clic sur ce lien ne faisait rien.



Enfin, nous en avons profité pour mettre à jour plusieurs librairies, ce qui nous a obligé à changer la compatibilité minimale de l'app. iSoft nécessite iOS 12, contre iOS 10 pour la version précédente. Il était devenu très difficile de supporter autant de versions différentes, même une application comme WhatsApp ne ratisse pas aussi large. Le résultat est que l'application d'iPhoneSoft est plus fluide et plus légère que jamais.



C'est une petite version qui est disponible en ce dimanche 1er octobre, l'occasion de vous rappeler qu'iSoft propose des notifications, des widgets d'écran d'accueil et d'écran verrouillé, la recherche Spotlight, un mode sombre, la gestion des articles favoris et bien plus encore. Le tout est gratuit, supporté par la publicité afin de payer les frais (serveurs, rédacteurs, etc). Vous avez la possibilité de payer (via un achat intégré) pour soutenir l'équipe et supprimer les annonces.

Télécharger l'app gratuite iSoft