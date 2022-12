WhatsApp nécessitera iOS 12 au 1er janvier, adieu iPhone 5

Comme d'autres "grandes" applications, WhatsApp est contrainte de rester compatible avec la plus large gamme de téléphones possibles, sous peine de perdre des utilisateurs. Mais, une fois n'est pas coutume, la société rachetée près de 20 milliards par Facebook (Meta), va cesser de supporter certains modèles et certains OS au 1er janvier.



Après iOS 9 il y a quelques mois, WhatsApp va tirer un trait sur iOS 10 et iOS 11.

WhatsApp invite les utilisateurs à se mettre à jour

Le problème n'est pas le "vieux" smartphone ou la tablette que vous possédez, mais plutôt la version logicielle installée dessus. WhatsApp vient d'annoncer la fin de prise en charge d'une cinquantaine de smartphones et tablettes si les utilisateurs ne peuvent pas passer sur une version logicielle plus récente.

Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents.

Si vous ne pouvez pas mettre à jour votre téléphone, vous serez donc privé de WhatsApp dans quelques jours. Nous l'avions déjà évoqué en mai dernier.

iOS 12 minimum

La messagerie instantanée la plus utilisée au monde recommande d’installer iOS 12, ou une version plus récente, sur votre iPhone pour utiliser le service. La bonne nouvelle étant que, si vous êtes sous iOS 11, tous les iPhone sont compatibles avec la mise à jour iOS 12. Pour ce faire :

Ouvrez l'app Réglages de votre iPhone

Allez dans "Général" > "Mise à jour logicielle"

Appuyez sur "Télécharger et installer".

Par contre, si vous disposez d’un iPhone tournant sous iOS 10, alors il faudra vérifier si ce dernier peut passer à iOS 12 ou non. En fait, seuls l’iPhone 5 et l’iPhone 5c sont bloqués et resteront à jamais sur iOS 10.

Android 4.1 minimum

Du côté d’Android, WhatsApp recommande la mise à jour 4.1 Jelly Bean, ou d’une version ultérieure de l’OS de Google. Sortie en 2012, cette version représente seulement 0,1 % des téléphones Android en circulation, mais cela représente quelques millions de téléphones. Pour vérifier si vous pouvez mettre à jour votre Android, rendez-vous dans :

Paramètres > Système > Paramètres avancés > Mise à jour du système.

Si votre smartphone Android ou votre iPhone ne peuvent pas installer de mise à jour, il faudra alors penser à acquérir un nouveau téléphone, de préférence un iPhone.



Les modèles obsolètes seront éjectés de WhatsApp à partir du dimanche 1er janvier 2023.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger