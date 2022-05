WhatsApp va bientôt abandonner les iPhone 5 / 5C

WhatsApp a prévu d'abandonner le support de quelques appareils iOS supplémentaires d'ici la fin de l'année en arrêtant le support des systèmes d'exploitation iOS 10 et iOS 11. Cela implique que deux iPhone n'auront plus le droit aux mises à jour, les iPhone 5 et iPhone 5C. WhatsApp avait arrêter le support d'iOS 9 l'an dernier.

WhatsApp Messenger va arrêter le support d'iOS 10 et iOS 11

Selon WABetaInfo, la société commence à avertir les utilisateurs de la version bêta sous iOS 10 ou iOS 11 qu'ils doivent mettre à jour leurs iPhone afin de continuer à utiliser WhatsApp après le 24 octobre.

Mettez à jour la dernière version d'iOS pour continuer à utiliser WhatsApp



WhatsApp cessera de prendre en charge cette version d'iOS après le 24 octobre 2022. Veuillez aller dans Paramètres> Général, puis appuyez sur Mise à jour du logiciel pour mettre à jour la dernière version d'iOS.

Voici les deux iPhone bloqués sous iOS 11 :

iPhone 5

iPhone 5c

Du coup, à partir de fin octobre, les clients sur ces modèles ne pourront plus mettre à jour WhatsApp, ni même l'utiliser. Si vous avez un iPhone au-dessus comme un iPhone 5S ou iPhone 6 toujours sous l'un des deux OS, pensez à les mettre à jour pour continuer d'avoir accès à la messagerie la plus populaire.



D'ailleurs, sur le centre d'aide de WhatsApp, la société qui appartient au groupe Meta indique déjà que les utilisateurs d'iPhone doivent utiliser iOS 12 ou une version plus récente pour continuer à utiliser l'application. Les utilisateurs d'Android, par exemple, ont besoin d'OS 4.1 ou plus récent.



Avant que ce changement n'intervienne, rappelons qu'Apple lancera iOS 16, en bêta en juin prochain, puis en version finale en septembre. Les rumeurs disent que ce système d'exploitation cessera de fonctionner avec l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus, et l'iPhone SE 2016.

