iSoft v7.9 : support complet d'iOS 15 et des iPhone 13 / iPad mini 6

Cela faisait près de six mois que nous n'avions pas mis l'application iSoft à jour. Avec la sortie officielle d'iOS 15, mais aussi des nouveaux appareils comme les iPhone 13 et l'iPhone Mini 6, la nouvelle version était attendue par nos chers lecteurs. Au menu, une compatibilité totale donc, mais aussi quelques améliorations esthétiques.

iSoft passe en version 7.9 pour iOS 15

Nouvelle version ! Plusieurs corrections de bugs pour iOS 15, le support natif de l'iPad Mini 6 ainsi que plusieurs optimisations du confort de lecture des articles avec une police plus aérée, des images mieux mises en valeur et plus encore.

Outre les correctifs pour iOS 15 comme celui de la barre blanche en mode sombre que l'on peut voir dans de nombreuses apps qui n'ont pas été compilées avec Xcode 13, nous avons apporté plusieurs améliorations au niveau de l'interface.

En premier lieu, vous noterez, à la demande quasi générale, une taille de police plus grande et plus confortable car plus aérée. Ensuite, les images ont été mises en valeur pour refléter le style du site web. Les angles sont arrondis et se fondent mieux dans les articles. D'ailleurs, sur iPad, ces derniers sont bien plus agréables avec des proportions revues.



Enfin, ceux qui participent aux commentaires verront que la signature (option dans les réglages) prend enfin en charge les nouveaux iPhone 13 ainsi que l'iPad Mini 6. Un détail mais qui à son importance pour une partie d'entre vous.



C'est tout pour cette version 7.9 qui est évidemment à télécharger dès maintenant et gratuitement sur l'App Store. Rappelons d'ailleurs qu'elle est compatible avec les Mac M1 depuis l'an passé.

Télécharger l'app gratuite iSoft : le blog