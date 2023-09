TP-Link Deco XE75 est le système mesh WiFi 6E idéal pour l'iPhone 15 Pro

Si vous avez commandé un iPhone 15 Pro / Pro Max, vous savez peut-être qu'il intègre la toute dernière norme Wi-Fi 6E, qui apporte un véritable boost grâce à plusieurs améliorations par rapport au Wi-Fi 6. Une lettre qui change tout, à condition d'avoir une box Internet à la hauteur. Dans le cas contraire, nous avons la solution avec un routeur / réseau mesh compatible.

L'iPhone 15 Pro rejoint l'iPad Pro M2 et les MacBook Pro 2023

Chez Apple, comme chez les concurrents, le Wi-Fi 6E devient la norme, quelque soit l'appareil. Après avoir adopté le successeur du WiFi 6 sur les MacBook Pro M2 Pro / Max, Mac mini M2 Pro, Mac Studio M2 Max / Ultra, Mac Pro M2 Ultra ainsi que les iPad Pro M2, ce sont au tour des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de passer à la vitesse supérieure.



Comme annoncé par les rumeurs, Apple a bel et bien intégré la dernière norme à ses téléphones haut de gamme, l'iPhone 15 standard restant sur du WiFi 6. Mais qu'est-ce que le "E" change ?

Une petite lettre, mais une grande évolution

Le Wi-Fi 6E ne parait pas comme ça, mais il s'agit d'une évolution majeure du standard du Wi-fi. Ce dernier ajoute la bande de 6 GHz, en plus de celles déjà utilisées par le Wi-Fi 6, à savoir 2,4 et 5 GHz. Cela permet d'avoir un gain substantiel en termes de vitesse de téléchargement, jusqu'à deux fois, mais aussi une latence encore plus faible ainsi qu'une stabilité du signal accrue. En somme, les joueurs en ligne et les amateurs de streaming ultra haute résolution doivent absolument passer au Wi-Fi 6E. En effet, la vitesse de téléchargement peut atteindre 2,4 Gbit/s.

Le WiFi dernier cri partout chez vous

Pour profiter à fond de votre iPhone 15 Pro (ou MacBook Pro / iPad Pro récents), il vous faut donc une box Internet compatible Wi-Fi 6E. Le problème, c'est qu'il faut par exemple une Livebox 6 ou une Freebox Pro à l'heure actuelle. Si vous êtes déjà client, faut payer pour passer au niveau supérieur, souvent en changeant de forfait.



La solution est donc de passer par un routeur Wi-Fi 6E que l'on branche directement via un câble Ethernet à sa box (peu importe son ancienneté). Un routeur suffit dans la plupart des cas, mais si vous avez une grande surface, plusieurs étages, des murs épais, ou autre, il vaut mieux regarder du côté des systèmes Wi-Fi Mesh, aussi appelés réseaux maillés. L'intérêt est que vous pouvez en prendre un seul pour faire office de routeur, puis en ajouter d'autres par la suite afin de créer un réseau plus grand et intelligent. Passer d'une borne à une autre se fait naturellement, contrairement aux répétiteurs WiFi qui demandent souvent de se déconnecter / reconnecter quand on passe d'un endroit à un autre de la maison.

Acheter un WiFi Mesh

La meilleure offre actuellement est celle de TP-Link, une marque très connue sur la partie réseau et que l'on a testé avec succès à la rédaction (cf première photo). L’installation se fait en quelques minutes, notamment grâce à l’application Deco shy vous guide pas à pas. Vous pouvez même regarder sur Google, les avis de confrères spécialisés. Un rapport qualité / prix imbattable avec des packs de 1, 2 ou 3 appareils, nous avons doublé notre débit sur MacBook Pro et iPhone 15 Pro. Et pour les budgets plus serrés, TP-Link propose même des packs Wi-Fi 6 tout court qui peuvent déjà vous faire franchir un palier si vous possédez une box WiFi 4 ou 5.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.